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受刑人眼花！自營產品驚見10月製造「未來咖啡」　雲林監獄說話了

記者蔡佩旻／雲林報導

近日食安問題引起民眾強烈關注，雲林監獄近日遭爆料，指監獄的咖啡加工廠竟產出「未來咖啡」，民眾9月21日拿到的咖啡包裝外盒，製造日期竟標示為10月12日。雲林監獄今受訪表示，經清查後該批次誤標製造日期有16盒，作業程序已立即進行更正，並主動聯繫訂貨人，事後也將檢討並加強產品作業控管。

▲雲林監獄自營產品「幸福雲咖啡」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林監獄自營產品「幸福雲咖啡」，日前發生「外紙盒包裝」上之製造日期標示成未來日期。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林監獄副典獄長林景裕今（22）天說明，雲林監獄「未來咖啡」事件，經媒體指正後，於昨日即全面清查販售之各類自營產品，僅2023年8、9月批次生產之「幸福雲咖啡」156盒中，其中16枚外盒因承作人員疏忽而誤標製造日期，已立即更正並主動聯繫消費者換貨或全額退款，雲林監獄將深自檢討，加強產品之品質控管，懇請社會大眾繼續支持監所作業產品，提供收容人復歸社會之正向助力。

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▲雲林監獄自營產品「幸福雲咖啡」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林監獄自營產品「幸福雲咖啡」，日前發生「外紙盒包裝」上之製造日期標示成未來日期。（圖／記者蔡佩旻攝）

林景裕提到，幸福雲咖啡係與雲科大與古坑鄉桂林社區友善農法之咖啡小農合作，採用一年內新鮮豆細選烘焙，且為不影響咖啡風味，係由戒菸所之受刑人進行加工作業，廠內亦為無味環境，所產咖啡沖泡間即有果香味四溢，為保證消費者能購得最新鮮咖啡均採預訂制，收到訂購單後才會安排進行咖啡豆烘焙作業，品質絕對保證無虞。

▲雲林監獄自營產品日期打印設備。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林監獄自營產品日期打印設備，數字鋼印相當小，因作業員操作不慎放錯號碼而發生未來咖啡事件。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林監獄說明，監獄作業係以訓練受刑人謀生技能，養成勤勞習慣、陶冶身心為目的，依受刑人刑期、健康、調查分類配合原有職業技能，安全需要及將來出獄謀生分別予以配業各工場參加作業及技能訓練，未來謀職或就業以遠離犯罪行列，復歸正常生活，雲林監獄自營產品還有黑豆及養生飲受到許多消費者肯定回購，盼社會大眾持續支持，也能增加收容人技能訓練。

▲雲林監獄自營產品「幸福雲咖啡」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林監獄。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林監獄自營產品「幸福雲咖啡」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲幸福雲咖啡係與雲科大與古坑鄉桂林社區友善農法之咖啡小農合作，採用一年內新鮮豆細選烘焙。（圖／記者蔡佩旻攝）

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