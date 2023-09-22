台塑認購4.8萬斤文旦　27日起台亞及福懋加油25公升就送1顆

▲台塑企業今年再次購買4.8萬台斤，由轄下台亞及福懋全國約184間直營加油站發送加油消費者。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導



台塑企業自2020年起每年認購大斗六地區文旦以行動支持並協助行銷在地農特產，今年再次購買4.8萬台斤，由轄下台亞及福懋全國約184間直營加油站發送，於9月27日起，凡加油滿25公升以上就送一顆斗六文旦，除幫助農民也讓加油消費者都能品嚐到香甜又多汁的斗六文旦，提早享受中秋佳節氣氛。

今（22）日「柚花香台塑情 台塑企業為雲林良品加油」由雲林縣長張麗善親自主持，農業處長魏勝德、雲林縣農會總幹事陳志揚、斗六市長林聖爵及台塑企業麥寮管理部協理蔡建樑、雲林郵局局長徐世英等人參與。活動除了協助柚農銷售文旦外，最希望的就是將雲林良品行銷至全台灣，讓全台民眾都能品嚐到香甜又多汁的斗六文旦。

台塑企業麥寮管理部蔡建樑協理表示，台塑企業延續創辦人昆仲理念，以實際行動關懷在地農漁民，不僅是文旦認購，台塑企業也多次認購縣內農產品，如高麗菜、花生、葉菜類蔬菜等，以及今年中元節認購超過1600箱的中元普渡箱，以實際行動協助推廣雲林良品，積極協助去化產品過剩問題，亦積極推動農漁業輔導計畫及協助在地政府推動各項社會福利政策，展現多元回饋地方的誠意。

此次斗六文旦認購由雲林縣政府及雲林縣農會積極媒合，斗六市農會負責品質把關，雲林郵局負責宅配，希冀將雲林良品推銷至全國，期盼拋磚引玉之舉能行銷在地優質農產品，也讓加油消費者提早享受中秋佳節氣氛。

▲台塑企業今年再次購買4.8萬台斤，由轄下台亞及福懋全國約184間直營加油站發送加油消費者。（圖／記者蔡佩旻翻攝）