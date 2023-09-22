中秋柚見愛心！　達德能源攜手雲林社福500箱文旦溫馨送愛

▲文旦果實是雲林農民一整年的心血結晶，達德能源在第一時間相挺，也盼弱勢團體感受到佳節的溫馨。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導



今年氣候適中使國產文旦產值加，爲8月底強颱蘇拉來襲，致許多柚農因預期心理提早在白露前搶收果實。wpd達德能源長期深耕雲林地區，適逢中秋佳節前夕，透過雲林縣政府農業處和社會處的牽線，達德將百箱共500斤的雲林文旦，分別贈送給雲林34處社會服務機構，也支持雲林在地農民。

達德能源今年落成的第200座陸域風機，八月也剛完成吊裝的6座風機皆位在雲林縣內，作為雲林鄉親的好鄰居，公司不僅長期投資雲林地區的發展，也藉由此次的中秋文旦採購和分送，將愛心傳遞到有需要的人手中。

雲林縣政府農業處科長柳昆宏代表縣政府將感謝狀頒贈給達德能源，並由社團法人雲林縣復健青年協進會理事長林淑英，代表全體社福單位受贈。達德能源表示，感謝雲林縣政府的邀請，讓wpd在為2050淨零碳排努力的同時，也能夠及時照顧在地農民和弱勢團體。

▲文旦果實是雲林農民一整年的心血結晶，達德能源在第一時間相挺，也盼弱勢團體感受到佳節的溫馨。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

達德能源董事長曾葳葳提到，文旦果實是雲林農民一整年的心血結晶，達德很樂意能在第一時間相挺，也希望讓弱勢團體的朋友們感受到佳節的溫馨，更透過此次活動拋磚引玉，讓更多人關注雲林的弱勢團體。而雲林果樹產銷班的柚農們聽聞達德要將文旦贈送給雲林的社福單位後，在農忙之餘熱心提供協助，親自開車將一箱箱的文旦果實運送至台西、虎尾、東勢等各個地點。

wpd 達德能源是一家陸域風電及太陽光電開發與營運商，總部位於德國布萊梅，營業據點遍布29國，擁有 3,700 位員工，成立 20 餘年。在全球，wpd 已設置超過 2,630 部風力發電機組，總裝置容量超過 6,110 MW。 wpd 目前為台灣最大民營陸域風電開發商，營運超過500 MW的陸域風電及太陽光電。