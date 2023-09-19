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燒烤店五花肉流出「詭異粉色液體」疑合成肉…稽查結果曝

燒烤店五花肉流出「詭異粉色液體」　他懷疑吃到合成肉…當局曝稽查結果

▲大陸一名網友在烤肉店用餐時，發現烤五花肉流出詭異粉色液體，質疑店家使用合成肉。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸一名網友近日發布視頻，自稱他在深圳龍崗一間烤肉店用餐時，發現烤盤上的五花肉流出詭異粉色液體，質疑店家使用合成肉。深圳市市場監管局獲報後，於14日對該烤肉店進行現場核實，經查業者使用的五花肉產品為從智利進口的凍品，產品索證索票齊全，並未發現無合法來源肉類產品。

《中國食品報》報導，大陸一名網友近日發布視頻，自稱他在深圳龍崗一間烤肉店用餐時，發現烤盤上的五花肉流出詭異粉色液體，質疑店家使用合成肉。深圳市龍崗市場監管局獲報後，於14日對該烤肉店進行現場核實，以回應網友對該店使用合成肉的質疑。

燒烤店五花肉流出「詭異粉色液體」　他懷疑吃到合成肉…當局曝稽查結果

▲深圳市市場監管局對該烤肉店進行現場核實。（圖／翻攝自《中國食品報》）

市場監管局表示，經核查，該店持有合法有效的營業執照及食品經營許可證，所使用的「五花肉」產品為從智利進口的凍品，產品索證索票齊全。此外，稽查人員未發現無合法來源肉類產品，並對該五花肉的供應商進行了核實，證實供應渠道屬實。

為了進一步確保食品安全，市場監管局委托深圳市計量質量檢測研究院對該店的「五花肉」產品及其他肉類產品進行了執法抽檢，並將在後續公布抽檢結果。深圳市市場監管局表示，將繼續加強食品安全監管工作，並歡迎網友和媒體的參與和監督。如果有相關食品安全違法違規的有效線索，也可撥打舉報投訴電話。

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