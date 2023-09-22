老人傳LINE都講「密我一下」？全場崩潰：最常說1用詞

▲原PO好奇發問，還有人會用「密我」的說法嗎？（示意圖／網友茉莉提供）



網搜小組／劉維榛報導

若要親友、同事傳LINE過來，大家會用「密、賴、敲我」哪一種說法呢？一名網友直言，以前常會說「密我」，如今許多人都用LINE傳訊息，久而就知就變成「賴我一下」，於是好奇拋問「現在的網友還會用『密我』這種說法嗎？」

一名男網友在Dcard表示，以前玩桌機電玩時，內建有聊天系統可讓玩家對話或是討論戰略，「叫做『密語』什麼的」，後來演變成雙方要溝通傳訊息，就會稱「『密』來『密』去」，就如同現在許多人傳LINE，習慣會說「賴我」一樣的意思。

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對此，原PO不禁好奇拋問，若要對方私訊，現在還有人會用「密我」的說法嗎？

文章引發討論，許多人崩潰回應，「還是會但是比較少，通常要人家傳訊息給我的話就會說『傳IG、傳賴之類的』，最不會用的應該是『 私』^^」、「我還以為『私』很多人用欸，我比較常說你再LINE給我，工作上講英文比較常說：你再PM我」、「密、私、敲、賴都會用，要看是什麼情境或是場合及對象」、「我會說『密』也會說私訊」、「用『敲』會太老嗎？不過我也有在用『密』」、「我高中的時候很流行私欸，後來LINE流行起來後，就變成傳了」、「我也都用密」、「我也是密，沒想到我是老人嗎」。

說到「賴我」的說法，日前就有網友發問「LINE在台灣正式中文名字是什麼？」對此，有網友直言「不是賴」，答案則是「台灣連線股份有限公司」，讓其他人直呼，「以後跟妹子說，可以加妳連線嗎？」「中文正式名稱叫『連我』」、「連線阿，連線商業銀行都有了，這你也不知」。