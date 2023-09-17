想把餐點放鞋櫃！他訊息「傳這2字」被外送員糾正：是罵人的話？

▲原PO不在家，所以他便傳訊息聯繫外送員。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

透過外送平台點完餐後，可以傳訊息與外送員聯繫。近日有網友發文表示，他不過是傳訊息請外送員將餐點放在鞋櫃「就好」，無奈卻被糾正，「就好」是什麼罵人的話嗎？為何對方會動怒？貼文曝光後，引發網友討論。

男網友在Dcard上，以「被外送員教訓」為題發文，提到他日前因為不在家，所以訂完外送後，便傳訊息請外送員將餐點放在門前鞋櫃「就好」，並謝謝對方。然而，外送員收到訊息後，卻回「就好不用寫，難不成還要幫你放進你家廚房？」

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對此，原PO實在納悶，在他的認知中，「就好」這2字是禮貌的表現，意思是做到這個程度就讓他很感謝了，怎料外送員卻不開心，難道「就好」其實是罵人的話？

貼文一出，底下網友紛紛回應，「完全不理解為什麼他要這樣講話，我也覺得是禮貌問題，你沒有錯」、「我覺得沒寫『就好』反而比較像在命令對方」、「你這句話完全沒問題啊，他自己過度解讀吧」。

也有網友要原PO別太在意，「有些外送員對於某些字眼敏感，一碰就炸，有一群是對於『即可』、『就好』之類的字眼敏感。儘管我相信多數外送員還是很不錯的，但畢竟是一個沒多少入行門檻的工作，肯定有素質參差的混在其中，還有一些邊做邊罵成天想要『教育』客人的。放寬心，不用太在意」。

後來原PO也回應，好像有些人覺得「即可」是職場上「上對下」在使用的，但他還是覺得省略這2字以後反而比較不禮貌。