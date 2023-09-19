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妹子KTV訂位！秒收店員加LINE私訊嚇壞　網曝暗黑內幕：不是搭訕

▲▼少女，滑手機。（圖／翻攝pakutaso）

▲女網友掛掉訂位電話後，沒多久就收到店員私訊。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

這樣算侵犯到隱私了吧！近日一名女子表示，她打電話訂KTV，怎料被店員加LINE私訊，讓她直呼「真的太可怕」，嚇到換一間KTV唱。網友表示，他可能是有業績壓力，但這樣傳訊息真的滿困擾。

原PO近日在論壇《Dcard》發文，表示「晚上本來開開心心的打電話到KTV訂位，因為是週六想問一下說用包廂算還是人頭算，店員在電話裡就已經有回答我的問題了，我就想那沒事了，反正就先訂以免週六人多會沒位置」，沒想到電話掛掉幾分鐘後，店員竟然加她的LINE，讓她超傻眼，不解店員會員能隨意加客人的LINE，而因為她的LINE上麵有工作室IG，店員又密她的IG。

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從原PO貼出的聊天紀錄可見，該名男店員表示，因為她約的時間有點尷尬，如果要算人頭，不一定是小包廂。男店員之後又用IG私訊，強調去的時候說是他朋友，唱包廂也能打8折，如果她要來唱記得通知一下。原PO解釋，「到這裡我開始就覺得很恐怖，因為我IG上有我工作室的地址，我就開始擔心，如果真的有心要找我，是不是就會直接跑來找我」她沒有回覆，而店員又傳了簡訊。

聊天紀錄。（圖／翻攝Dcard）

▲聊天紀錄。（圖／翻攝Dcard）

原PO指出，「當晚直接換一間唱真的太可怕，我真的疑惑到一個是怎樣，是我聲音太好聽是不是，一定要把我找出來是不是？這已經算是竊取個資了吧？有沒有法律知識的人可以告訴我。」原PO補充，「當天有打電話回去叫他們店長出來講，得到的回應和態度都很差！就是一副不然你想要怎樣的感覺！」

此文曝光後，不少人紛紛留言「這讓我想到超商客人，前面的報電話後面的客人用電話查LINE＋好友想到就好可怕」、「這是竊取沒錯」、「我一直都把這個功能關掉，只有我想加的人，別人休想加我」。

也有不少網友指出「這個在搶業績啦」、「他這個應該是有業績壓力吧？第三張那則訊息叫你報是他朋友然後又說有去要講不然會露餡，所以應該是自己有業績壓力，可能報名字會有優惠，藉由優惠讓你報名字算他業績？但不論如何，這樣到處傳訊息真的是蠻困擾的，而且蠻可怕的」、「看他傳的訊息好像不是想搭訕，只是有業績壓力，一定要賺到妳這單」。

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