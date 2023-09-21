　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

增退休權益！行政院修法　1年期義務役政府提繳6%退休金

▲▼史上最硬教召實施打靶訓練,國軍新制教召,義務役,役期,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,T65K2步槍,南勢埔靶場。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院修法，義務役服役期間政府提繳6%退休金。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

為使義務役役男退伍後可與各職域退撫制度銜接，有助實質增進役男的退休權益，行政院會21日通過國防部擬具《義務役服役期間提繳退休金條例》草案，由國家按月為役男提繳6%退休金，役男亦可於6%範圍內自願提繳，併同儲存於勞動部勞工保險局設立之勞工退休金個人專戶。

行政院長陳建仁表示，為因應全球戰略情勢變化及我國防衛作戰兵力需求，蔡英文總統已於111年12月27日宣布義務役回復為1年役期，行政院也已於去年12月29日通過「強化全民國防兵力結構調整方案」，自113年1月1日起，將徵集民國94年次以後役男入營服役，役期由4個月調整為1年，以利役男接受完整訓練，肩負起守衛國土及家園安全的重任。

陳建仁強調，義務役役期的調整，象徵我國堅定捍衛自由民主價值的決心。為因應此次役期調整，讓役男於履行兵役義務時，也可同時累積職涯退休所得，本條例規劃役男於服役期間視為個人職涯的一部分，由國家為其提繳退休金，在役男退伍後可與各職域退撫制度銜接，有助實質增進役男的退休權益。

根據國防部規劃，將參照勞退現有機制，由主辦機關國防部、海洋委員會海巡署、國家安全局及內政部編列預算，按月為役男提繳6%退休金，役男亦可於6%範圍內自願提繳，併同儲存於勞動部勞工保險局設立之勞工退休金個人專戶。役男自願提繳之退休金，不計入提繳年度薪資收入課稅。

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
威力彩今衝7.2億！　「3生肖」財運旺
中秋連假天氣差！　雨區出爐
快訊／央行再下修全年GDP至1.46%　CPI為2.22%
待高通13年突被裁「只有1類人留下」！　他曝資遣費破百萬
快訊／跟進Fed！央行暫停升息　利率連2凍
蔬果店誤賣毒地瓜　北市衛生局出手了
外送員19刀狂砍　按摩女「幾乎斷頸」慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

分析／超思蛋讓「媽媽市長」盧秀燕看不下去　串連地方合力反擊中央

預言陳吉仲下台後輪到「她」？　郭正亮曝線索：這事會亂七八糟

大直倒塌案「房客拿不出租約」難拿補償　林珍羽批市府冷血麻木

高虹安爭議連環爆　柯建銘：我講的每件事情都應驗

增退休權益！行政院修法　1年期義務役政府提繳6%退休金

《家防法》修法　散布被害人性影像納保護令、同性配偶也適用

「不遺漏任何一個人」　學者曝賴清德醫療政策核心

辭職止血沒用？　TPOC：陳吉仲「一人毀全黨」！負聲量波及賴清德

他嘆陳吉仲白辭了　還原報廢蛋原因：這真的是有點誤會

影／賴清德訪埔里阿嬤　背後暖心故事曝光

李多慧裙子被怪風吹掀　害羞遮掩模樣破億觀看

45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

妻突宮縮...衝醫院痛到叫整路　「車上產子」老公急壞：怎麼辦

妹子開車指定穿專屬鞋　換1雙就不會開：沒Fu

周玉蔻當庭道歉「不是故意」　張淑娟批太廉價：應退媒體圈

昆凌聽周杰倫不舒服「立刻飛身邊」　結婚周年曝：禮物可自己挑XD

豬販月入20萬輕鬆賺？ 背後艱辛嚇走一票年輕人

分析／超思蛋讓「媽媽市長」盧秀燕看不下去　串連地方合力反擊中央

預言陳吉仲下台後輪到「她」？　郭正亮曝線索：這事會亂七八糟

大直倒塌案「房客拿不出租約」難拿補償　林珍羽批市府冷血麻木

高虹安爭議連環爆　柯建銘：我講的每件事情都應驗

增退休權益！行政院修法　1年期義務役政府提繳6%退休金

《家防法》修法　散布被害人性影像納保護令、同性配偶也適用

「不遺漏任何一個人」　學者曝賴清德醫療政策核心

辭職止血沒用？　TPOC：陳吉仲「一人毀全黨」！負聲量波及賴清德

他嘆陳吉仲白辭了　還原報廢蛋原因：這真的是有點誤會

影／賴清德訪埔里阿嬤　背後暖心故事曝光

入秋首波東北風來了！中秋連假「北台灣雨多」　各地賞月機率曝

台灣人國旅首選3城市！離島看海、玩音樂節　到全台最宜居城市放鬆

快去買威力彩！「3生肖」偏財旺到惹不起　1類人備好麻袋裝錢

飲料放公司冰箱「狂被菜鳥喝掉」　兇手跩回1句走人！全場轟爆

英特爾去庫存緩慢股價崩　陸行之：總避重就輕「以後說話聽聽就好」

阿翔連跑6趟廁所　「我有腎結石啦」遭楊繡惠猛虧

香港民主黨決定參選區議會　泛民首個表態政黨

先探／ARM掛牌　台股造Q4大浪

母騎車遭三寶右轉猛撞「女嬰昏迷」夫控延誤就醫　警消回應了

導盲犬陪視障者搭地鐵！大叔忍不住「伸手摸狗頭」　動作掀網論戰

「我是IG網紅」大鬧美航　她身分曝光真有百萬粉

政治熱門新聞

快訊／李昂為「博愛座如何使用」氣憤點名蔣萬安　北市府緊急回應了

侯友宜抱出的南非武官之子　舊金山相擁「沒侯就沒我」

快訊／柯文哲怒了　為雞蛋挑戰賴清德

知名作家李昂再點名蔣萬安！　強調目的為討論「博愛座如何使用」

大直25戶昨再下陷　李四川曝原因

柯文哲曝財富不自由10件事：吃冰舔蓋

快訊／北市府再爆人事異動！　觀傳局長被蔣萬安「降等」轉參事

行政院通過最低工資法草案　6大重點一次看

第二波連署站點曝光　郭台銘：將用連署書展示人民對改革的希望

被問柯文哲民調下滑是否跟716有關　館長爆粗口：三立記者真他X優秀

直擊／新北連署站支持者嗨翻！　「台灣人的救星郭台銘」

憂「地震頻傳」再次倒塌　大直嚴重受災25戶「9／25起強制拆除」

柯文哲列財富不自由10件事　鄭運鵬：他們家可能真的不懂庶民生活

蕭美琴投書美媒　須迫切阻擋2758決議遭曲解

更多熱門

相關新聞

《家防法》修法　散布被害人性影像納保護令、同性配偶也適用

《家防法》修法　散布被害人性影像納保護令、同性配偶也適用

為完備性暴力犯罪防護網，行政院會21日通過衛生福利部擬具的《家庭暴力防治法》部分條文修正草案，將同性婚姻者的親屬納入保護對象、禁止散布被害人性影像納入保護令範疇，並增訂網際網路業者知有被害人性影像的網頁資料，應即時限制瀏覽及移除，將函請立法院審議。

綠委嘆陳吉仲白辭了　還原報廢蛋原因：這真的是有點誤會

綠委嘆陳吉仲白辭了　還原報廢蛋原因：這真的是有點誤會

進口蛋導向加工　農業部：未來將從出口國直接洗選包裝

進口蛋導向加工　農業部：未來將從出口國直接洗選包裝

陳駿季到立院黨團報告進口蛋爭議　「政府絕對沒有作假」

陳駿季到立院黨團報告進口蛋爭議　「政府絕對沒有作假」

遏止黃牛！政院通過「運產條例修正草案」　違法罰票額10到50倍

遏止黃牛！政院通過「運產條例修正草案」　違法罰票額10到50倍

關鍵字：

行政院國防部義務役退休金

讀者迴響

熱門新聞

陸神童博士躺平啃老：混吃等死幸福一輩子

男友不想要　她獨力生女心一橫13萬賣了

登山客遭虎頭蜂螫2死　相驗結果曝

中信啦啦隊宣布結婚！　「帥尪正面照曝光」甜閃：找到人生神隊友

《京城怪物》劇組出事！　工作人員身亡

作家搭捷運　轟3年輕人不讓博愛座

日本人愛上台灣「1款平價泡麵」！　東京貴3倍照樣買爆

快訊／新竹工安意外！工人8樓直墜1樓慘死

李昂再發文！839字「還原博愛座爭議」

陸女大生軍訓熱舞「豪乳彈出來」　台下一片驚呼

瑞芳爬山2死　專家曝4大保命守則

友路邊車震自己老婆　夫聽對話心碎

柚子和「10類藥一起吃」恐致命！醫：間隔2小時也沒用

全聯「1神物又特價了」　比好市多便宜！內行秒搬6瓶

中信啦啦隊女神結婚！老公是南台灣最帥建商二代

更多

最夯影音

更多
李多慧裙子被怪風吹掀　害羞遮掩模樣破億觀看

李多慧裙子被怪風吹掀　害羞遮掩模樣破億觀看
45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚

45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面