增退休權益！行政院修法　1年期義務役政府提繳6%退休金

▲行政院修法，義務役服役期間政府提繳6%退休金。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

為使義務役役男退伍後可與各職域退撫制度銜接，有助實質增進役男的退休權益，行政院會21日通過國防部擬具《義務役服役期間提繳退休金條例》草案，由國家按月為役男提繳6%退休金，役男亦可於6%範圍內自願提繳，併同儲存於勞動部勞工保險局設立之勞工退休金個人專戶。

行政院長陳建仁表示，為因應全球戰略情勢變化及我國防衛作戰兵力需求，蔡英文總統已於111年12月27日宣布義務役回復為1年役期，行政院也已於去年12月29日通過「強化全民國防兵力結構調整方案」，自113年1月1日起，將徵集民國94年次以後役男入營服役，役期由4個月調整為1年，以利役男接受完整訓練，肩負起守衛國土及家園安全的重任。

陳建仁強調，義務役役期的調整，象徵我國堅定捍衛自由民主價值的決心。為因應此次役期調整，讓役男於履行兵役義務時，也可同時累積職涯退休所得，本條例規劃役男於服役期間視為個人職涯的一部分，由國家為其提繳退休金，在役男退伍後可與各職域退撫制度銜接，有助實質增進役男的退休權益。

根據國防部規劃，將參照勞退現有機制，由主辦機關國防部、海洋委員會海巡署、國家安全局及內政部編列預算，按月為役男提繳6%退休金，役男亦可於6%範圍內自願提繳，併同儲存於勞動部勞工保險局設立之勞工退休金個人專戶。役男自願提繳之退休金，不計入提繳年度薪資收入課稅。