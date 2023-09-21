年輕人沒讓座！李昂1句「中學生懷孕很恭喜」挨批　他愣：不敢相信

▲有網友猜測年輕人是「孕婦」。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

作家李昂20日晚間表示，她日前搭捷運身體不適，但坐在博愛座的年輕人卻不讓位，於是喊話台北市長蔣萬安，「我希望你給我們一個博愛座的使用方式」。事後有網友回應，可能因為女生是「孕婦」，而李昂的1句回應就被不少人按「怒」。

李昂20日在文章開頭點名蔣萬安，詢問「關於台北市捷運的博愛座，您有什麼看法？」她搭捷運時，因身體不適，便請坐在博愛座的3位年輕人禮讓，然而卻沒人願意，年輕男生稱身體不舒服而她看不出來、另兩個女生態度不好並翻白眼

[廣告]請繼續往下閱讀...

李昂強調，她因為要發表新書，忙到身體不舒服，且以她的年齡來說「當然是年長」，因此「我希望你（蔣萬安）給我們一個博愛座的使用方式」。

貼文底下，有網友留言寫道，「老師，也許她們可能都是孕婦吧。」李昂則回覆該網友，「親愛的，中學生，這個時候懷孕倒是很恭喜。而且兩個人一起懷孕？如果懷孕的（話）也可以告訴我，我絕對不會為難她」。只是，似乎有不少人不認同李昂的回應，在該留言按「怒」。

▲李昂回應，「中學生，這個時候懷孕倒是很恭喜」。（圖／翻攝自Facebook／李昂）

留言串中，更有網友針對此句回應表示，「博愛座是設計給需要的人，不是給長輩作為情勒的工具」，雖然李昂沒有拍到年輕人的臉，但對方若真的需要呢？「李昂老師在回文裡用『懷孕』來影射訕笑這兩個中學女生，真的不敢相信。」並Hashtag「女性主義」。

▲網友看到李昂的回應後，直呼「真的不敢相信」。（圖／翻攝自Facebook／李昂）

對於爭議，李昂稍早再度發文還原當天情況，強調坐在博愛座的男生很年輕，聽音樂的同時還露出享受的表情，「知道我要求他讓座的時候，露出一副你奈何不了我的表情，對我說：他身體不舒服」；至於另兩位女生，「看來像高中生，請問她們能不能讓座一下？因為是博愛座。得到非常藐視的、翻白眼的回答，連話都不肯說」。

李昂也提到，「之後我看了臉書的回應，有人說他們可能懷孕了，高中生就懷孕了？台灣生育率這麼低，那真的太恭喜了！」不過看了看照片，有像懷孕的樣子嗎？「懷孕了也可以跟我講，我一定沒話說」。

而針對讓座一事，台北市政府發言人殷瑋表示，「北捷也有一句標語，叫『也許他有需要，只是你不知道』。彼此尊重、相互體諒，是台北捷運文化的重要成分。外界關於博愛座的制度與配套等意見，會請北捷參考。」