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南消南化分隊創意宣導　幼兒園向下扎根防災知識

▲台南市消防局南化消防分隊，19日至南化區熊寶貝幼兒園進行防火防災暨住警器創意宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局南化消防分隊，19日至南化區熊寶貝幼兒園進行防火防災暨住警器創意宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局南化消防分隊，19日至南化區熊寶貝幼兒園進行防火防災暨住警器創意宣導，並發揮巧思自製宣導道具，以各式防災圖案做成魚圖案，讓小朋友使用釣竿將魚釣起，象徵平安到手，小朋友玩得欲罷不能，從遊戲中學到防災知識，並認識防災的重要性。

▲台南市消防局南化消防分隊，19日至南化區熊寶貝幼兒園進行防火防災暨住警器創意宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

活動中並以趣味問答方式提醒小朋友抗震保命三步驟、燃放爆竹、禮讓救災救護車輛、使用燃氣熱水器注意事項、安裝住宅用火災警報器等課題。

▲台南市消防局南化消防分隊，19日至南化區熊寶貝幼兒園進行防火防災暨住警器創意宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，再過幾天就是9月21日國家防災日，這次宣導更特別介紹歷史921地震的災例，讓小朋友體會到地震帶來的嚴重後果，透過歷史的災例可以鑑往知來，加深防災意識。中秋連假將至，透過這次的活動宣導小朋友，回家提醒家人，爆竹煙火的購買需要選有合格標示才安全。除此之外，對於許多防火防災知識，師生們都相當踴躍發言及提問，讓消防隊的叔叔們樂於解答。

▲台南市消防局南化消防分隊，19日至南化區熊寶貝幼兒園進行防火防災暨住警器創意宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，921國家防災日帶給我們啟思，平時的整備及災時的應變都相當重要，唯有做好萬全的準備，才能將損害降至最低。尤其遇到地震的時候，不要慌張，記住「趴下、掩護、穩住」。

▲台南市消防局南化消防分隊，19日至南化區熊寶貝幼兒園進行防火防災暨住警器創意宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，隨著氣候變遷，時常伴隨著意想不到的災害，唯有從小扎根防火、防災的觀念，將防災防疫觀念融入於日常生活，然後逐一傳遞給家人、朋友正確防災觀念，才能發揮防災效果。

▲台南市消防局南化消防分隊，19日至南化區熊寶貝幼兒園進行防火防災暨住警器創意宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第二救災救護大隊長王騰毅指出，中秋節連假將至，購買爆竹煙火要注意要有合格標示，在節慶團聚的時候，才能夠玩得安心、放心，平安順心過中秋。

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