南消第三大隊消防演練　改裝清潔用水槽成光電搶救應急水源

▲台南市消防局第三大隊19日在七股區星崴太陽光電案場，辦理消防搶救實兵演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第三大隊19日在七股區星崴太陽光電案場，辦理消防搶救實兵演練，出動各式消防車16輛及消防人員43人參與消防演練，並改裝清潔用水槽成光電搶救應急水源。

隨著企業對綠能的需求，太陽光電場所在台南市日益增加。為了確保公共安全，消防局第三大隊特別規劃了這次消防演練，針對光電場所發生火災時，場所人員進行自我防衛，執行初步滅火及斷電，並假定起火處位於消防栓最遠處，進行消防人員長距離布線及砲塔架設演練，以檢視並強化消防同仁的應變能力。

值得一提的是，在這次演練中還展示了一項創新改裝。該創新改裝充分利用了現有的資源-將廢棄的消防水帶接頭加裝於原本用於清潔太陽能板的大型水槽的洩水口，消防隊員只需打開特定的閥門，即可將平時清潔用的水源轉換為供消防搶救使用的水源，這一創新改裝的目的是在太陽光電場所發生火災時能有一個快速可靠的應急水源，該水源共有75噸（5噸水槽15座），可確保在火災發生時能夠及時應對火勢及水源的需求。

消防局李明峯局長表示，消防局訂有太陽能光電系統搶救原則，平時應了解光電場所相關設備資訊及搶救動線，與業者保持聯繫，落實預防管理，持續辦理相關訓練及搶救演練，使第一線救災人員掌握搶救重點，強化救災安全及提升搶救效能。

第三救災救護大隊陳坤宗大隊長表示，特別感謝星崴光電公司配合消防局辦理組合訓練，依據「消防機關搶救太陽光電發電設備火災指導原則」，太陽光電板起火時，切勿貿然射水，使救災人員暴露在感電風險下，滅火行動盡可能使用乾粉或氣體藥劑。若需射水，建議在6至10公尺以上之距離處。因此本次演練，除了特別商請場方人員配合演練，使用乾粉或氣體藥劑模擬火災時初期滅火及斷電外，為了降低火災時搶救人員感電風險，演練也進行砲塔架設射水防護及水源不中斷演練。