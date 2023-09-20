快30歲還不能愛愛？爸警告不准婚前性行為　她傻眼：早就不是處女

▲爸媽警告「不准有婚前性行為」。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者朱祖儀／綜合報導

現代人性觀念逐漸開放，不介意婚前發生關係。但一名女網友哀怨表示，最近要去男友家裡烤肉，沒想到爸媽聽到後暴怒，媽媽認為男生只是想騙她而已，爸爸則警告「不准有婚前性行為」，讓她相當無奈，「都快30了還被爸媽警告不可以有性行為」。

原PO在Dcard發文表示，和男友交往3年多，這段是第一次向父母公開的戀情，先前談戀愛都是瞞著家人的。最近男友準備從國外回台灣過中秋節，就找她一起去家裡烤肉，結果媽媽聽到2人的電話內容，立即敲門詢問「妳是不是要去住男生家？」接著歇斯底里說，「一堆男生都只是想騙女生而已」，但她回應「這是我的事，妳不該管、也不該限制吧？」

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原以為這樣就可以結束這個話題了，沒想到後續媽媽卻將此事告訴爸爸，爸爸得知後也氣沖沖地跑到她房間，警告「不准有婚前性行為！」雙方完全無法好好溝通，她無奈表示「我早就也不是處女了好嗎？不知道是他們無法接受還是覺得女生就是要守身如玉？」至今已經冷戰2天，不知道該怎麼辦。

不少人看到後紛紛搖頭，「是要等到更年期過了才能性行為是不是」、「父母只是賦予我們生命，人生要怎麼過 、要做什麼決定他們沒有權利阻擋」、「不是人人都有辦法溝通的」、「看起來是對事情的觀念不同，建議就不用特別溝通」、「30歲了，妳需要的是告知不是徵求同意，他們怎麼想是他們的事」、「我只能說，妳父母的觀念比我阿嬤還守舊」。

也有網友安慰，「懂得保護自己，安全措施做好就沒問題」、「聽聽就好，然後回個『好，我會保護自己』，他們就不會多說什麼了」、「妳父母是站在保護妳立場，他們年代有他們觀念，妳是無法改變，真的要有性行為就是保護好自己，戴套避孕措施」。

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