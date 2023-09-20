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「寧願男友花錢嫖妓」日本妹接受度超高　鄉民驚曝1原因

▲▼京都清水寺清水坂，日本旅遊，京都旅遊，日本和服，穿和服體驗，京都旅遊，浴衣，浴衣體驗。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本妹對於男友買春，思想超開放。（示意圖／記者蔡玟君攝）

網搜小組／劉維榛報導

花錢買春算出軌嗎？一名網友挖出一段街訪影片，可見男子詢問「嫖妓算出軌嗎？」而受訪的日本女性回應「不算」，甚至認為「只是付錢享受刺激」，更有人大方告訴男友「想出軌就去嫖妓」的想法。對此，原PO感到訝異直呼「真的如此？」其他網友直言「只能說兩邊民情不同吧！」

一名網友在PTT轉發影片，內容是街訪日本女性們對於另一半「買春的看法」，可見男子連續問了多名妹子「買春算不算出軌？」結果答案出乎意料。

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其中多數人認為「不算」、「會生氣但是還是可以接受」、「這是日本文化的一部分」、「我寧願他們去嫖妓，也不希望他隨便和女生說話」、「他們只是付錢享受刺激」、「如果只做愛的話就可以」，有人還大方直言，會告訴男友「想出軌就去嫖妓」等；而唯獨1人表示不能接受，「不了解為何要去買春」。

對於日本妹子思想如此開放，原PO感到驚呼求問，「大部分都說只有那個付錢和身體的關係，所以他們可以接受！這真的假的啊？日本女生可以接受另一半嫖妓？」「是不是這個街訪刻意剪輯？還是真的如此？」

底下網友炸鍋回應，「還真理智，老娘不能滿足你，你去買春就好，至少不會愛上別人」、「我日本女友也同意」、「難怪日本牛郎店也很多」、「 訪問是一回事，真的遇到了會改變想法也說不定」、「分很清楚啊，可以幫我介紹日本女友嗎」、「又沒放感情，但算是一種不良嗜好吧」、「沒放感情的話就，只是解決生理需求」、「嫖妓只是花錢買關係，比去找固定第三者好」。

也有網友認為背後1原因，「只能說兩邊民情不同吧」、「民情真的不同，日本人很多理所當然的戀愛觀，對多數台灣人來說都是渣男渣女行為」、「日男薪水全上繳只領零用錢，老公功能是ATM，同樣的問題拿來台灣問看看」、「這是對等的啊傻子，日女找牛郎也不算出軌」、「不管能不能接受，的確在日本這不算，不會有人把嫖妓叫做不倫」、「日女上牛郎店也是OK阿，不要暈船就好」。

▼網友熱議。（圖／翻攝PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

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