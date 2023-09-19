「阿公阿嬤舞GO厲害」　台東縣摘下新秀組1銀1銅

▲金峰鄉賓茂部落文化健康站，獲得新秀組銀牌獎 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

由衛生福利部國民健康署舉辦「112年長者活躍老化東區競賽-阿公阿嬤舞GO厲害」，19日在花蓮縣立中正體育館熱鬧展開，台東縣初賽榮獲優勝的金峰鄉賓茂及台東市馬蘭文化健康站長者，代表前往參賽，在激烈的競爭中，金峰鄉賓茂部落文化健康站脫穎而出，獲得新秀組銀牌獎，將代表東區參加10月24日在新北市板樹體育館舉行的全國總決賽。另外台東市馬蘭部落文化健康站也表現不凡，贏得新秀組銅牌獎佳績。

台東縣衛生局長孫國平表示，台東縣老年人口比例已達18.7%，高於全國老年人口比率17.8%。為了預防長者成為被照顧者，並提升照顧者的生活品質，多年來一直積極推動整合性預防及延緩失能計畫。而「阿公阿嬤舞GO厲害」競賽則為長者提供了一個展現健康活力和生命價值的舞臺，不僅豐富了他們的健康生活，還鼓勵他們走出家門，融入社區參與。

衛生局進一步指出，代表台東縣出賽的金峰鄉賓茂及台東市馬蘭文化健康站長者活力四射的表演，讓全場氣氛High到最高點，充分展現團隊默契，長輩們既認真又活力，2隊著實令人印象深刻。而這次參賽隊伍平均年齡70餘歲，其中最長者高達86歲，令人矚目的是，競賽中還有祖孫一同參與，共同展現了銀髮族的活力和熱情。