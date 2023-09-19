台東縣各界秋節敬軍活動　饒慶鈴感謝軍方協助災後復原

▲台東縣政府為關懷及感謝縣內各駐軍部隊於海葵颱風後協助縣府各項防災工作與災後復原的工作，特於中秋節前夕組團進行勞軍慰勉。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

中秋佳節將至，為感謝台東縣內駐軍單位在各項活動協助，以及海葵颱風災後復原，縣長饒慶鈴19日率領台東縣各界組成敬軍團，在縣府民政處及台東軍人服務站人員陪同下，前往陸軍台東地區指揮部、台東縣後備指揮部、空軍第七飛行訓練聯隊及海洋委員會海巡署東部分署第13岸巡隊等國軍部隊慰問。

台東縣政府為關懷及感謝縣內各駐軍部隊於9月3日海葵颱風後協助縣府各項防災工作與災後復原的工作，特於中秋節前夕組團進行勞軍慰勉，敬軍團由饒縣長親自領隊，市長陳銘風擔任副領隊，成員包括青溪婦聯會榮譽主委吳秀蘭、縣商會、台東縣民眾服務社及軍人服務站站長曾仁政、縣府民政處代理處長高忠雲等。

饒慶鈴致詞表示，今天台東縣各界組勞軍團的意義有二，其一中秋節是家人團員的日子，不管軍中或是台東縣與各部隊就像是一家人，因此，特別前來與大家團聚，另外，9月3日海葵颱風登陸台東縣東河鄉，除造成全縣農產品重大損失外，縣內更有大量樹木倒塌、土石坍方、道路中斷及多處停水停電等重大災情，即便縣府迅速動員所有力量全力救災，但這次風災過於嚴重，災後復原人力實在有限，感謝國軍及時伸出援手，全力支援救災，讓受災地區能在短時間內迅速復原，台東縣民感念在心，要代表全縣民眾來表達謝意。

縣長饒慶鈴在秋節前夕要特別感謝國軍，也期盼社會大眾都能一起愛護國軍、支持國軍，並代表縣民向國軍弟兄姐妹們致上最高敬意及謝忱，祝褔官兵中秋節快樂、身體健康、各項訓練與任務平安順利。