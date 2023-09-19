知本溫泉套房餘屋2間　減價後10／3第4次拍賣！底價曝光

▲台東縣知本温泉套房，目前僅剩2間，進入第4次拍賣。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣知本温泉套房今年拍賣35間，經熱烈搶標，目前僅剩2間，主要為建物面積或土地持分較大之建物，經3次減價後，已進入第4次拍賣，台東縣稅務局呼籲有意願買受的民眾請把握最後機會。

法務部行政執行署花蓮分署自6月起連續3次拍賣最夯的「知本地區温泉套房」，已拍出33間，僅餘2間尚未拍出，拍賣建物標號己、庚兩案，建物面積都為72.01 平方公尺、土地持分128/10000、應買最低價格則為2,048,420元。該分署定於112年10月3日下午2時30分起至3時止實施第4次公開。

台東縣稅務局表示，有關第4次拍賣之公告，可於該局網站、臉書或花蓮執行分署網站查詢，該局與花蓮分署合作推出線上實境看屋，民眾可至該分署網站（https://www.hly.moj.gov.tw）拍賣訊息，點選不動產拍賣，選擇台東縣及輸入驗證碼，即可查得拍賣物件更詳細相關資訊，連結360度環景圖片，並可身歷其境觀賞屋內實況。

稅務局為服務台東縣民，特設置服務櫃檯，免費提供投標文件及填寫範例，民眾備齊及填妥必要文件，可於拍賣當日親至花蓮分署，或採通訊投標方式參與投標。