台東縣9月份道安會報　饒慶鈴指示做好秋節疏導管制

▲台東縣112年9月份道路安全聯繫會報，19日下午在縣府第一會議室召開。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣112年9月份道路安全聯繫會報，19日下午在縣府第一會議室召開，由饒慶鈴縣長親自主持，議會秘書吳瑛瑛、縣警察局長陳錦坤、各分局長、各相關單位、各警分局及道安會報各小組人員與會。



饒縣長致詞時表示，日前海葵颱風造成縣內各地道路災損，水、電、電訊等基本設施部分中斷，感謝縣府建設處、各鄉鎮市公所及公路總局各工務段等路權工程單位搶修道路及移除傾倒路樹，台電、中華電信及自來水公司等管線單位搶修恢復正常供應水、電與電訊，警察局交通隊搶修交通號誌，及各警察分局在過程中全力交通疏導或管制，讓台東縣在最快速度恢復正常生活。



112年中秋節連續假期計有3天（9月29日至10月1日），而國慶日連續假期計有4天（10月7日至10月10 日），台東縣可能於假期間湧現返鄉、旅遊或參加慶典活動之人（車）潮，請警察局預先妥適規劃解決方案及疏導勤務，配合路權機關疏導管制措施，以維護交通順暢與安全。



台東縣警局交通隊長劉正達工作報告則指出，縣警察局自112年5月22日起執行「行人高發事故路口精緻執法」專案勤務，針對縣轄內50處易生行人事故路口加強重點執法，其中台東分局轄區20處、其餘分局轄區各10處；重點執法項目為取締「車輛不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道臨時停車及停車」及「道路障礙」等影響行人路權甚鉅之違規行為。



於專案勤務期間縣警局已取締「車輛不停讓行人」550件、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」1343件、「人行道臨時停車及停車」2438件、「道路障礙」164件，並將持續加強執法與宣導，以維護良好的行人通行環境。