「巴西蛋能抑制蛋價鬼扯蛋！」　黃揚明分析邏輯：執政黨偏離常識

▲針對進口巴西蛋爭議，陳吉仲澄清，進口蛋政策方向正確。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

進口巴西蛋爭議持續延燒，農業部長陳吉仲19日親上火線澄清，農業部用最快速度達到消弭黑市，讓3月到7月所有消費者所吃到的30億顆雞蛋，至少有60億元支出，成本吸收5.7億，加上到期的部分，「這個政策效益還是高於成本。」對此，媒體人黃揚明則在臉書分析邏輯大批，「巴西雞蛋對壓抑蛋價有幫助，絕對是鬼扯蛋。」

「會想出『進口雞蛋抑制蛋價，讓全民獲利60億』邏輯的人，真的很適合在執政黨工作」，黃揚明指出，不論9千萬顆（扣除5400萬顆過期報廢）進口雞蛋投入市場，實際僅占4天左右的台灣雞蛋產量，對蛋價抑制的效果有多大。

「一般民眾買雞蛋的價格，真的是平均少了每顆2.2元嗎？」，黃揚明直言，「你去問問在早餐店消費者，從年初加蛋10元調漲成15元後，現在蛋價有沒有降回來？」，當執政者及側翼的論述偏離了一般人的常識，就像巴西雞蛋即使可保存4個月，但消費者看到是5月以前生的蛋，就不太可能再購買巴西雞蛋了。

黃揚明也分析，雞蛋價格在3、4月最缺蛋的時候，從泰國、澳洲、日本等地進口的雞蛋上千萬顆進投市場，確實可能滿足市場需求，但是報廢最大宗的巴西雞蛋大部份都在6月以後才運抵台灣，「要說巴西雞蛋對壓抑蛋價有幫助，絕對是鬼扯蛋。」他最後表示，「不過，農業部就繼續這樣表現吧！執政團隊離人民感受越遠，政黨輪替就越有可能發生。」