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大陸自台灣進口年減24.3%　陸委會：兩岸貿易活動持續降溫

▲▼進出口,上海洋山深水港,貨櫃（圖／CFP）

▲上海洋山深水港。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／台北報導

陸委會近日在臉書粉專上發文指出，受到全球終端需求低迷影響，今年1-6月兩岸貿易年減28.1%，降幅大於我國整體貿易年減19.0%，同時期中國大陸自台灣進口年減24.3%亦大於其進口衰退6.7%，顯示兩岸貿易活動持續降溫中。

文中還提到，在投資方面，上半年台灣對中國大陸投資件數及金額年增率分別為-6.8%及6.4%，其中6月投審會專案審查通過1件中國大陸投資案件，致1-6月對中國大陸投資占我國對外投資比重上升至17.6%，僅次於美國。

根據陸委會印行的《兩岸經濟統計月報》，經參考我國海關統計資料，2023年1-6月兩岸貿易總額為765.8億美元，較2022年同期減少28.1%，其中我對中國大陸出口為441.0億美元，較2022年同期減少28.9%，其中機械及電機設備中的電子零組件出口額為232.1億美元，占對中國大陸出口比重為52.6%最高，年減26.1%。

▲▼貨船,貨櫃,港口,船務,海關。（圖／CFP）

進口為324.8億美元，較2022年同期減少27.1%，其中機械及電機設備中的電子零組件、資通與視聽產品進口額分別為89.2億美元及62.1億美元，占對中國大陸進口比重為27.5%、19.1%，居前二大，其年減幅分別37.7%及26.2%。

月報中提到，進出口減少係中國大陸經濟復甦緩慢，產業鏈仍調整庫存所致。

台商投資情形方面，依據經濟部投資審議委員會統計，2023年1-6月台商對中國大陸經核准投資件數為178件(含補辦)，較2022年同期減少6.8%，總核准金額為19.1億美元(含補辦)，較2022年同期成長6.4%。台商投資主要集中在江蘇省、上海市、廣東省、浙江省等地區，投資金額依序為7.65億美元（占總金額40.1%）、3.80億美元（占總金額19.9%）、1.99億美元（占總額10.4%）、1.95億美元（占總金額10.2%）。

▲河北秦皇島碼頭,集裝箱,貨櫃。（圖／CFP）

至於台商投資行業，2023年1-6月主要分布於電子零組件製造業、批發及零售業、專業、科學及技術服務業、電腦、電子產品及光學製品製造業等，投資金額依序為6.84億美元（占總金額35.8%）、2.65億美元（占總金額13.9%）、1.93億美元（占總金額10.1%）、1.02億美元（占總金額5.3%）。

另外，中國大陸人民來台人數方面，依據內政部移民 署統計，2023年1-6月中國大陸人民來台總人數為70,104人次，較2022年同期增加 1,054.2%。其中經貿交流為10,179次，較2022年同期增加1,087.7%，其他交流活動 為59,925人次，較2022年同期增加1,048.6%。累計自1987年至2023年6月底止，中國 大陸人民來台總人數共計3,173.0萬人次。

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關鍵字：

兩岸貿易兩岸貿易進口出口

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