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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲借北流辦活動頻失敗　她轟：硬要幹！不是太白癡就是太壞

▲▼柯文哲出席台東縣台灣選哲之友會成立大會。（圖／民眾黨提供）

▲柯文哲。（圖／民眾黨提供）

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲之前想在北流舉辦演唱會，卻遭台北市文化局長蔡詩萍以「不可以政治活動」規章拒絕；柯今晚又想在北流辦「AI語音模型暨單曲發表會」，再度被蔡詩萍提醒，營業場所內都不得涉及政黨活動，只好改地點。對此，前柯文哲幕僚吳靜怡19日批評，人犯第一次錯叫白目，第二次硬是要幹，不是太白癡就是太壞。

柯文哲先前有意在北流舉辦演唱會，遭台北市文化局以「不可以從事政治活動」而拒借場地；不料，柯文哲競辦18日晚間公布採訪通知，宣布19日晚上要在北流餐廳「北流卡夫卡」內舉辦「AI語音模型暨單曲發表會」，結果18日晚間蔡詩萍再爆，營業場所內都不得涉及政黨活動，並把相關訊息傳給柯辦。

吳靜怡今在臉書發文表示，柯文哲本來今天要在北流餐廳舉辦「AI競選歌曲」發表，沒想到昨晚被蔡詩萍馬上打臉，因為北流的營業場所內都「不得涉及政黨活動」或違反法令。她開轟，人犯第一次錯叫白目，第二次硬是要幹，不是太白癡就是太壞。

吳靜怡認為，柯文哲已經第二次想要以擦邊球的方式前進北流，質疑「台北市民都不懂，柯文哲跟競選總幹事黃珊珊幹嘛一直挑逗台北市長蔣萬安、為難現在的公務體系？難道又要罵北流董事長黃韻玲是太監嗎？」狂酸「很難理解。」

「柯文哲是不是都忘了自己不是府城內的皇上，要怎麼幹就想怎麼幹？」吳靜怡痛批，先前第三方平台一日被打臉，現在一個競選歌曲活動也能一日被打臉，這背後一定是什麼強大團隊在玩弄著柯文哲，被自己人玩到民調一直跌。

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