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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

未來2個月是藍白合關鍵？　他預測：侯友宜民調會再上漲4個百分點

▲▼侯友宜、賴清德、柯文哲。（圖／記者湯興漢攝、翻攝自賴清德、柯文哲臉書）

▲侯友宜、賴清德、柯文哲。（圖／記者湯興漢攝、翻攝自賴清德、柯文哲臉書）

記者詹宜庭／台北報導

鴻海創辦人郭台銘宣布參選2024總統大選後，在野陣營將如何合作備受外界關注。前立委沈富雄昨日預測，從現在到11月中，國民黨總統參選人侯友宜支持度還有機會上漲4個百分點，到26％；民眾黨總統參選人柯文哲則會下跌4個百分點，在18％左右，「賴侯柯」三腳督變成36％、26％、18％。

沈富雄昨日在節目《POP大國民》中表示，這次藍白合的可能性非常大，因為人民要他們合，他們不得不合。他說，藍白合可以說20歲到70歲通吃，但如果不合，那自動棄保就不會發生。沈富雄透露，柯文哲與侯友宜支持者黏著度非常高，本來侯友宜、柯文哲都是麻花，現在侯友宜大概領先柯文哲2至4個百分點左右，已經開始交叉了。

沈富雄說明，到大選還有4個月，登記那一天是比較重要的兩個月，後面兩個月局勢已經底定，各自展開競選活動，對現在判斷來說比較不重要。

因此，沈富雄認為，從現在到11月中，侯友宜民調有機會再上漲4個百分點，到26％；柯文哲則會下跌4個百分點，會在18％左右，「賴侯柯」三腳督變成36％、26％、18％。他強調，那時候柯文哲願意藍白合的心理障礙就比較低，所以現在到11月中，這部分的小變化決定柯文哲的意願，「不過他大概知道自己沒辦法選上，跟國民黨合彼此才會互補。」

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