柯文哲借北流餐廳違規　蔡詩萍曝「又來了」：已請店家把合約看清楚

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲過去想在北流舉辦演唱會，但被台北市文化局長蔡詩萍以規章打臉後作罷；柯文哲19日原本預計在北流裡面的餐廳發表AI競選歌曲，結果18日晚間蔡詩萍再爆，營業場所內都不得涉及政黨活動，使柯確定要換地點。對此，蔡詩萍19日上午表示，自己當下反應是「又來了」，但未來也會請北流跟店家溝通，把合約看清楚。

蔡詩萍19日上午出席市政會議，先是還原18日深夜與柯文哲辦公室溝通過程，蔡詩萍表示，自己在18日下午得知此事，剛開始有些搞不清楚，想說「不是講好北流場所都不能跟政治有關嗎？」晚間才知道是在卡夫卡餐廳，並把相關合約查出來後，確定只要跟北流有關的場所，包括是餐飲場所，都不應該跟政治活動劃上關係或違反法令。

蔡詩萍提及，自己把訊息在夜裡傳給柯辦後，柯辦發言人陳智菡也很快速回覆，確定是不是真的不行，而他也說明「真的不行，即使柯文哲不來，還是不行，因為是競選歌曲發表會，所以不行。」而柯辦大約在晚上11時左右達成協議換場地，而他也表達善意，當作是誤會一場，「還是謝謝柯辦，他們很快且明確地說要換場地。」

▲台北市文化局長蔡詩萍。（圖／記者李毓康攝）

蔡詩萍直言，「我第一時間反應是又來了！」因為柯辦表達他們誤會了、以為餐廳不算，但因為媒體新聞稱「辦在北流」的餐廳，怕外界有所誤會，所以溝通後希望柯辦能夠退讓，「未來幾個月，即使總統候選人來場館純粹看表演，我們都歡迎，甚至可以到現場陪伴，但就是不能有競選活動。」不論是陪伴競選活動或穿競選背心，都應該要避免。

不過，面對卡夫卡餐廳一開始答應柯辦使用場地，蔡詩萍也說明，未來會請北流跟店家溝通，以後要把合約看清楚，不能合約簽了就忘了，事實上合約寫很清楚，產品服務內容都不得有政黨活動或違反法令。

媒體追問，此份合約內容跟柯時代有無不同，怎麼會自己身為前市長又再犯規？蔡詩萍僅說，可能大人沒留意這種小事，所以特別提醒北流，要跟廠商重複確認合約精神。

另外，針對北流具體規範為何，倘若郭台銘搭擋、資深藝人賴佩霞未來要在北流表演，是否也不行？蔡詩萍回應，如果賴佩霞不用副總統參選人身份，且從頭到尾沒講選舉語言，也沒穿賴佩霞或郭台銘背心的話，那就另當別論；但也相信賴佩霞顧慮到此點，才會退出部分表演，畢竟此事很難避免，倘若台下有人喊「副總統好」或「凍蒜」都是違反規定，照規定來看都要裁罰。