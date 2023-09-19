他批侯友宜訪美失言不斷　酸藍白合正式啟動：柯文哲招式被學走

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者鄭佩玟攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜近日啟動訪美行，相關言行也受到檢驗，包含把美前總統老羅斯福講成老農夫、老羅斯福路總統，詢問墨西哥裔店員是新北人還是原住民、以及將國父孫中山「民族、民權、民生」說成前美國總統林肯的「民有、民治、民享」都引起爭議。民進黨立委林俊憲18日直言，看來藍白合正式啟動，第一步是讓大家分不清楚侯友宜跟柯文哲。

侯友宜訪美時造訪一間台灣青年開的餐廳，遇到墨西哥裔店員要求合照，侯友宜開玩笑詢問店員是新北人還是原住民、結婚了沒有？對此，林俊憲表示，侯友宜真的很厲害，完美示範如何一句話同時冒犯好幾個族群，問墨西哥裔店員「你是新北人還是原住民？」自己在美國肯定不敢開這種攸關族裔的玩笑，希望隨行人員沒有把這句話翻譯出來，太丟人了。

林俊憲直言，冒犯路過的外國人還不夠，居然還在支持國民黨的僑社晚宴上直接把三民主義跟林肯的演說搞混，「這是你們的神主牌欸！不然你以為全台灣一堆民族路、民權路、民生路怎麼來的？新北市府旁邊就有民權路，侯市長有想過為什麼嗎？還是你跟新北市府很不熟，沒注意過？」

林俊憲表示，沒有新聞就靠亂講話製造新聞，這怎麼好像很眼熟？看來藍白合終於正式啟動了，第一步就是讓大家分不清楚侯友宜跟柯文哲，「全面學習鯊魚理論，比誰的失言更誇張。柯主席千萬要小心，有人把你的絕招學走了！」