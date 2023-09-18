柯文哲又夢碎！蔡詩萍再拿北流規章打臉　明「AI競選歌曲」場地要換了

▲台灣民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲因在台北市長任內推動台北流行音樂中心，因此對此有特別感情，先前想在北流舉辦演唱會，但被台北市文化局長蔡詩萍以「不可以政治活動」規章打臉；而柯文哲19日預計在北流裡面的餐廳發表AI競選歌曲，結果18日晚間蔡詩萍再爆，營業場所內都不得涉及政黨活動，因此柯文哲確定又要再換地點，也讓北流夢又破碎。

民眾黨於18日晚間公布柯文哲19日採訪通知，只見柯文哲19日晚上6時要舉辦「AI語音模型暨單曲發表會」，簡介寫道「跨越新時代、挑戰新科技，民眾黨總統參選人柯文哲將跳脫傳統框架，發表全新創作AI競選歌曲」，但值得一提的是，地點選在台北流行音樂中心裡面的餐廳「北流卡夫卡」。

但18日晚間，蔡詩萍於臉書表示，今天突然有消息說柯文哲要宣布AI競選歌曲，地點就辦在北流的餐廳，「我當然很驚訝！怎麼又來了！」所以當下請北流查詢相關合約，確定營業場所內提供的販售品項、服務、內容等，都「不得涉及政黨活動」或違反法令。

蔡詩萍提及，他把相關訊息傳給柯辦後，「很欣慰，柯辦給了正面的回應，決定不違反規定，另覓場地辦AI競選歌曲發布會，這場風波算是消弭於無形了。」自己身為台北市文化局的一份子，必當全力維護所轄館所場地，在大選中的中立角色，也希望各政黨，尊重文化超越政治的信念，共同打拚民主政治的里程碑。

對此，柯文哲競選辦公室發言人陳智菡證實，同仁租借場地時，該餐廳業者相當熱情，表示屬商業租借沒有問題；但晚間採訪通知發出後，北市文化局接獲消息，通知相關人員可能有疑慮。本辦釐清後，也迅速與文化局蔡詩萍局長聯繫，並迅速決定另尋擇場地舉辦「柯文哲AI語音模型暨單曲發表會」。

回顧柯文哲7月自爆本來想在北流舉辦「KP SHOW」演唱會，當時稱被拒絕是「世態炎涼」、我當市長卸下來不到3個月，人家就不讓我在那裡辦了」，引發外界譁然；蔡詩萍更是翻出台北流行音樂中心戶外及室內多功能空間租借規章，說明北流原則就是不能辦政治活動，且該規章是在柯任內制定，柯文哲不會不知道。

而柯文哲事後也於臉書公開認錯，直言北流是任內東區門戶計畫的重要一環，「在卸任市長前想過，有沒有可能在那裡舉辦演唱會，初衷很單純，純粹好玩，也帶來歡樂的氛圍，順便幫忙宣傳北流。」自知北流不能辦政治活動，他也不會破壞規則，所以一開始規劃的就是音樂會，不會有標語、海報、更不是募款，然而卻也因為「政治人物」的背景被否決。

當時柯文哲稱，自己接受這個結果，但也希望有更清楚的規則，是否所有政治人物都不能在北流舉辦活動，無論內容，希望有更清楚的規則可供遵守，「最後，我要為我的用語不當致歉，我會深刻檢討改進。」