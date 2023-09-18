柯文哲前幕僚稱柯P「罵國民黨長大」　與郭台銘整合最不違和

▲對於媒體詢問藍白合的進度，民眾黨總統參選人柯文哲今天表示，放輕鬆、深呼吸，「繼續走就知道了」。（圖／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

無黨籍總統參選人郭台銘宣布由資深藝人賴佩霞擔任副手之後，將於明(19)日正式啟動連署。對於媒體詢問藍白合的進度，民眾黨總統參選人柯文哲今天表示，放輕鬆、深呼吸，「繼續走就知道了」。不過，前柯文哲幕僚吳靜怡認為，柯文哲是「罵國民黨長大的」，與郭台銘整合最不違和。

對於近期不少聲浪認為「侯柯配」才能打敗賴清德，柯文哲競辦發言人陳智菡日前表示，只要是採市話加手機的民調，柯文哲都穩定領先侯友宜8％左右，事實上柯文哲是最有機會贏過賴清德的人選，選戰規畫中也沒有藍白合選項。

民眾黨立委張其祿則認為，目前黨內看法較不傾向合作，因為與國民黨合作更近似於「整併」，若要藍白合，那藍營願意讓出什麼？不要只有放話。

對於柯文哲到底要跟誰整合比較合適？根據《匯流新聞網》報導，2020年曾代表民眾黨參選不分區立委，同時也擔任過柯文哲LINE官方帳號操盤手的吳靜怡認為，在野三位候選人中，若侯友宜要跟柯文哲要合作，問題出在藍白之間沒有互信機制，且柯文哲是罵國民黨長大的，藍白合「比較奇怪」，但若是柯文哲與郭台銘整合，這個組合就叫做「第三勢力」，對兩人來說角色都不違和。

吳靜怡表示，郭台銘跟賴佩霞的組合搭檔，讓郭台銘顯得比較有氣勢，她提到，賴佩霞有一塊非常廣大的宗教體系支持，賴佩霞在慈濟等團體中聲量、受歡迎程度是非常的高，可讓更多中間選民認同，支持度會慢慢逐步往上升。