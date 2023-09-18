　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲前幕僚稱柯P「罵國民黨長大」　與郭台銘整合最不違和

▲民眾黨主席柯文哲出席台灣上市櫃公司協會講座活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲對於媒體詢問藍白合的進度，民眾黨總統參選人柯文哲今天表示，放輕鬆、深呼吸，「繼續走就知道了」。（圖／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

無黨籍總統參選人郭台銘宣布由資深藝人賴佩霞擔任副手之後，將於明(19)日正式啟動連署。對於媒體詢問藍白合的進度，民眾黨總統參選人柯文哲今天表示，放輕鬆、深呼吸，「繼續走就知道了」。不過，前柯文哲幕僚吳靜怡認為，柯文哲是「罵國民黨長大的」，與郭台銘整合最不違和。

對於近期不少聲浪認為「侯柯配」才能打敗賴清德，柯文哲競辦發言人陳智菡日前表示，只要是採市話加手機的民調，柯文哲都穩定領先侯友宜8％左右，事實上柯文哲是最有機會贏過賴清德的人選，選戰規畫中也沒有藍白合選項。

民眾黨立委張其祿則認為，目前黨內看法較不傾向合作，因為與國民黨合作更近似於「整併」，若要藍白合，那藍營願意讓出什麼？不要只有放話。

對於柯文哲到底要跟誰整合比較合適？根據《匯流新聞網》報導，2020年曾代表民眾黨參選不分區立委，同時也擔任過柯文哲LINE官方帳號操盤手的吳靜怡認為，在野三位候選人中，若侯友宜要跟柯文哲要合作，問題出在藍白之間沒有互信機制，且柯文哲是罵國民黨長大的，藍白合「比較奇怪」，但若是柯文哲與郭台銘整合，這個組合就叫做「第三勢力」，對兩人來說角色都不違和。

吳靜怡表示，郭台銘跟賴佩霞的組合搭檔，讓郭台銘顯得比較有氣勢，她提到，賴佩霞有一塊非常廣大的宗教體系支持，賴佩霞在慈濟等團體中聲量、受歡迎程度是非常的高，可讓更多中間選民認同，支持度會慢慢逐步往上升。

ET快訊
快訊／有感地震！5縣市震度3級以上　國家級警報狂響
蛋災燒成大選變數！他曝蔡英文「硬保陳吉仲」　1人也不敢妄動了
日本拉麵店「倒閉潮」來了！今年已關28店　老闆超無奈
快訊／威力彩6.4億開獎了！
台積電砸45億美元增資亞利桑那州廠　投審會准了
快訊／柯文哲明宣布AI競選歌曲　圓夢辦在北流
快訊／郭台銘全台連署站「明天暫緩」　緊急喊卡原因曝光
明午後雨區曝！周五北東變天「整天飄雨降溫」　中秋可能有颱風

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文明見美國亞利桑納州長　半導體、電動車有緊密合作

總統府喊話北京「停止軍事騷擾」　無助國際形象、徒增緊張情勢

蛋災燒成大選變數！他曝蔡英文「硬保陳吉仲」　1人也不敢妄動了

柯文哲前幕僚稱柯P「罵國民黨長大」　與郭台銘整合最不違和

絕對不走音！柯文哲明宣布AI競選歌曲　如願以償「辦在北流」的餐廳

快訊／郭台銘全台連署站「明天暫緩」　緊急喊卡原因曝光

國土管理署、國家公園署9／20揭碑　內政部今邀「老部長們」回娘家

快訊／受賴清德「穩健務實國家願景」感召　林亮君今加入民進黨

六都好感度盧秀燕、蔣萬安奪冠亞軍！　陳其邁慘墊底

綠批侯友宜訪美立場矛盾　競辦反嗆：想轉移「進口雞蛋之亂」？

國道4車連環撞「夫妻雙亡」　家屬招魂...警派工程車戒護

拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

許光漢《中餐廳》「又暖又Carry」　主動洗碗.照顧隊友..天生是老公！

5名女乘客飛機上爆衝突　空姐勸架大喊：請停止！

典典寶寶有問必答什麼都說「好！」　喝水乾杯「哈～」..趙小僑笑：哪裡學的！

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

何妤玟同台樂天女孩跳應援　李多慧轉身露疑惑表情超萌

《瘋神無雙》香蕉結婚了！26歲老婆超美　3大咖致詞..沈玉琳暗Cue「籃球圈友人」

楊繡惠姪子女友「嫌28坪房太小」　爆粗口怒譙：奧梨子假蘋果！

大冠鷲捕食蛇「反遭纏繞」　露驚恐神情...暖男出手相救

蔡英文明見美國亞利桑納州長　半導體、電動車有緊密合作

總統府喊話北京「停止軍事騷擾」　無助國際形象、徒增緊張情勢

蛋災燒成大選變數！他曝蔡英文「硬保陳吉仲」　1人也不敢妄動了

柯文哲前幕僚稱柯P「罵國民黨長大」　與郭台銘整合最不違和

絕對不走音！柯文哲明宣布AI競選歌曲　如願以償「辦在北流」的餐廳

快訊／郭台銘全台連署站「明天暫緩」　緊急喊卡原因曝光

國土管理署、國家公園署9／20揭碑　內政部今邀「老部長們」回娘家

快訊／受賴清德「穩健務實國家願景」感召　林亮君今加入民進黨

六都好感度盧秀燕、蔣萬安奪冠亞軍！　陳其邁慘墊底

綠批侯友宜訪美立場矛盾　競辦反嗆：想轉移「進口雞蛋之亂」？

品子辣穿緊身裙扮《假面女郎》！　神還原熱舞場面網：抖內到破產

快訊／東北海域21:22有感地震！5縣市震度3級以上　國家級警報狂響

藍心湄砸百萬勁裝亮相！　開金口「重現24年前經典」全場暴動

剛加入啦啦隊！冼迪琦IG突發全黑圖　宣布「暫停更新」原因曝光

蔡英文明見美國亞利桑納州長　半導體、電動車有緊密合作

JKF 5人氣女郎登「 19禁韓綜」！　曾被笑胸大無腦...她不忍發聲

總統府喊話北京「停止軍事騷擾」　無助國際形象、徒增緊張情勢

登革熱防治關鍵期需團結一致　南市府：盼勿以政治口水打擊防疫士氣！

日本拉麵店「倒閉潮」來了！今年已關28店　老闆超無奈

快訊／威力彩6.4億開獎了！今晚中了終結24槓　換你開除老闆

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

政治熱門新聞

郭辦喊話藍白！　曝這狀況「賴佩霞功成身退、連署書不送件」

快訊／受賴清德「穩健務實國家願景」感召　林亮君今加入民進黨

即／郭台銘連署站明天暫緩　喊卡原因曝光

快訊／郭台銘發言團隊擴編　台視主播陳家頤加入郭陣營

中選會公布10組正副總統被連署人

誰在攻擊陳吉仲？　她：2018同一群

徐巧芯驚問：蘇貞昌還沒辭？

行政院證實：陳吉仲請辭獲慰留

周玉蔻曝陳吉仲2問題：請辭慰留更麻煩

台中超狂候選人！陳美妃名列總統連署登記名單

郭台銘支持度被賴佩霞害慘　沈富雄揭關鍵

103架次共機擾台創新高！　國防部喊話北京當局：即刻停止此類行為

快訊／遞交申請書、百萬保證金　郭台銘、賴佩霞正式投入總統連署

幕後／陳吉仲被放話請辭　蛋爭議燒到「新系」畜產會恐殃賴清德

更多熱門

相關新聞

柯明宣布AI競選歌曲　圓夢辦在北流

柯明宣布AI競選歌曲　圓夢辦在北流

民眾黨總統參選人柯文哲因在台北市長任內，推動台北流行音樂中心（北流）的建設，因此對此地有特別感情，先前更想在北流舉辦「KP SHOW」演唱會，但被現任台北市文化局長蔡詩萍以「不可以政治活動」規章打臉。不過，柯文哲19日預計在北流裡面的餐廳發表AI競選歌曲，也算是另類圓夢。

即／郭台銘連署站明天暫緩　喊卡原因曝光

即／郭台銘連署站明天暫緩　喊卡原因曝光

呂捷喊話賴佩霞「該處理就處理」！

呂捷喊話賴佩霞「該處理就處理」！

傳李國璋接竹市副市長　柯回應了

傳李國璋接竹市副市長　柯回應了

柯勸陳吉仲下台：反對只會補助的農業部長

柯勸陳吉仲下台：反對只會補助的農業部長

關鍵字：

柯文哲郭台銘

讀者迴響

熱門新聞

不是賴！　LINE台灣「正式中文名」曝

超大咖男歌手「把空姐罵到跪下」

南韓巨星殞落！　《怪物》邊希峰癌逝享壽81歲

病毒很強！醫累到快中鏢　一排家長回報慘況

爆強功能！「LINE未讀訊息」許願新通

轉雨降溫時間曝　下周可能有颱風影響連假

iPhone 15被爆有「2大缺陷」！

最便宜4G方案！中華電信輕速吃到飽　月租費157元

好多人生病　醫：最近病房滿出來

賴佩霞被檢舉了！

違停人行道...路人跳上車「通行」踩破前擋

iPhone 16爆6大特點　售價、頂規名稱全出爐

王陽明蔡詩芸婚變首合體！爆「他鐵了心要離婚」

「世新校花」無預警宣布懷孕！

新戲才播2集⋯韓男星突「心臟麻痺驟逝」　劇組慌了：還在想辦法⋯

更多

最夯影音

更多
國道4車連環撞「夫妻雙亡」　家屬招魂...警派工程車戒護

國道4車連環撞「夫妻雙亡」　家屬招魂...警派工程車戒護
拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

許光漢《中餐廳》「又暖又Carry」　主動洗碗.照顧隊友..天生是老公！

許光漢《中餐廳》「又暖又Carry」　主動洗碗.照顧隊友..天生是老公！

5名女乘客飛機上爆衝突　空姐勸架大喊：請停止！

5名女乘客飛機上爆衝突　空姐勸架大喊：請停止！

典典寶寶有問必答什麼都說「好！」　喝水乾杯「哈～」..趙小僑笑：哪裡學的！

典典寶寶有問必答什麼都說「好！」　喝水乾杯「哈～」..趙小僑笑：哪裡學的！

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面