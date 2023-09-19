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紅豆栽培期到了！　高雄農改場提醒：注意防範根腐病

▲紅豆苗株受根腐病危害發生莖基部縊縮等病徵 。（圖／高雄區農改場提供）

▲紅豆苗株受根腐病危害發生莖基部縊縮等病徵 。（圖／高雄區農改場提供）

記者陳崑福／屏東報導

每年9月下旬至10月上旬為高屏地區紅豆播種時期，播種期若土壤濕度較高，易導致豆苗受白絹病菌或立枯絲核菌等病原菌感染，造成根腐病而乾枯死亡。近日持續因熱對流而易有午後陣雨，土壤含水量較高，高雄區農業改良場籲請栽種紅豆的農友，特別留意土壤濕度，若播種前土壤濕度仍高，請務必待土壤乾燥後再播種。

高雄農改場戴順發場長指出，根腐病為紅豆苗期重要病害，主要由白絹病菌及立枯絲核菌引起，屬於土壤傳播性病害，危害植株莖基部及根部，於高溫多濕環境下發病嚴重，故土壤含水率高、排水欠佳、易浸水之土壤皆有利於此病害發生。植株受害後根部呈褐色或黑褐色，並造成莖基部縊縮、壞疽與根腐等病徵，導致幼苗枯萎死亡，一旦紅豆田出現豆苗立枯死亡時，根部及莖基部已經受害，此時再施用殺菌劑防治，通常效果不佳。

▲紅豆苗株受根腐病危害發生莖基部縊縮等病徵 。（圖／高雄區農改場提供）

因此，籲請農友整地時務必規劃排水路徑，以避免播種後遇降雨而難以排水；若播種前田土含水量過高，則請農友等候田土乾燥後再進行播種。

他強調，紅豆根腐病的防範，首重田區良好排水，播種後若遇天候不良，應於降雨後立即將水排乾，此外應避免密植，注意通風及日照充足，搭配合理化施肥，增進植株抗病力。如果紅豆田區土壤過於潮濕或已出現豆苗萎凋現象，可即時施用20％福多寧水懸劑1,200倍等藥劑，因根腐病為土壤傳播性病害，施用藥劑時應於植株莖基部澆灌，使藥液能夠進入土壤中以提高防治效率，必要時隔10天後再施藥一次。

農友如在防治上仍有疑問，請洽本場病蟲害診斷服務專線(08-7389060)或植保研究室。

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紅豆高雄區農改場場長戴順發播種

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