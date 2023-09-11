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連續降雨　高雄區農改場籲加強防治番茄病害

▲潮溼溫暖的環境易發生早疫病及細菌性斑點病等病害 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲潮溼溫暖的環境易發生早疫病及細菌性斑點病等病害 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

高屏地區番茄已陸續開始定植，近期受颱風及午後雷陣雨影響，持續有降雨情形，田區環境濕度高，苗株易受早疫病及細菌性斑點病等病害影響，為防止病害蔓延，高雄區農業改良場籲請農友落實田間衛生管理工作，適時進行防治，避免後續收益受損。

▲潮溼溫暖的環境易發生早疫病及細菌性斑點病等病害 。（圖／記者陳崑福翻攝）

高雄農改場戴順發場長指出，早疫病好發在潮溼溫暖的環境，溼度高時發病尤為嚴重，病原菌主要藉氣流傳播，罹病初期常在葉片上造成暗褐色至黑色水浸狀小斑點，病斑逐漸擴大成革質化輪紋狀斑點，因此又稱輪紋病，被害嚴重時，多數病斑癒合，甚至引起落葉，幼苗被害則極易死亡。細菌性斑點病在連續風雨的天氣容易發生，雨水飛濺可造成嚴重危害及傳播，葉片在罹病初期出現水浸狀小斑點，逐漸擴大呈不規則圓形病斑，嚴重時造成壞疽，番茄幼苗期及採收期為細菌性斑點病發生的高峰。

他強調，好的開始是成功的一半，苗期植株的保護對後續的生產至關重要，防治番茄早疫病及細菌性斑點病等病害，首重落實田間衛生管理，罹病植株應立即拔除以減少田間感染源，此外應加強田區排水，並避免密植以保持通風良好，降低環境溼度，氮肥應避免施用過量，以免病害加重。

農友如在防治上仍有疑問，請洽高雄場病蟲害診斷服務專線(08-7389060)或植保研究室。

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