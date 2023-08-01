猜猜我是誰？　高雄農改場開發火鶴花品種DNA鑑定技術

▲多樣態的火鶴花品種（圖／高雄區農改場提供，下同）



記者陳崑福／屏東報導

為即時有效保護國內火鶴花品種，高雄區農業改良場開發迅速精確的火鶴花品種去氧核醣核酸(DNA)鑑定技術。這項技術蒐集了市面上42個主流火鶴花品種並完成了所需DNA資料庫，讓火鶴花品種可透過核酸圖譜的比對快速獲得確認，及時提供火鶴花品種智慧財產權最佳的保護。

高雄農改場戴順發場長表示，利用這項DNA鑑定技術時，受檢測的火鶴花可不受季節環境及植物開花與否影響，亦不受活體或乾燥材料等型態限制，只要有1平方公分大小的植物體就能在1週內加以確認。若能再搭配產銷履歷制度，將可使優良火鶴花的生產與銷售獲得更嚴謹的保障。

火鶴花又名紅掌、花燭，為天南星科火鶴花屬多年生草本植物，原產於熱帶美洲雨林之中，由於氣候合宜，臺灣目前栽培面積二百多公頃，產地以臺南、高雄、屏東居多，年產值高達新臺幣2億元，主要外銷日本，占有日本火鶴花切花81%市場。

國內火鶴花栽培品種過去多由荷蘭進口，在臺灣南部栽培時，夏天常出現植株生長緩慢、苞葉變形、轉色不完全等熱障礙問題，近幾年，高雄農改場、各試驗機構及國內育種家陸續培育本土自有火鶴花新品種，有效解決風土適應性問題，更建立了完整火鶴花產業鏈。為因應未來可能的植物品種權侵權爭議，避免曠日廢時的傳統品種特性鑑定，達到準確又快速驗證防護措施，火鶴花品種DNA鑑定技術的開發日益重要而迫切。

他表示，品種鑑定為保護育種家智慧財產權及確保良質農產品的有效途徑之一，傳統上多以植物外觀表現型做為品種鑑定依據，但卻可能流於主觀、耗費時間、且無法滿足即時性需求。該農改場所開發核酸檢測技術，率先採用等同於人類DNA親子鑑定技術的短片段重複序列或稱簡單重複序列（SSR）的分析方式，利用火鶴花DNA中SSR的多樣性大幅提高火鶴花品種專一性分子標誌，及增加鑑定的效率，將來勢必能成為火鶴花業者維護權益的利器，同時更可提升消費者購買的信任與信心。