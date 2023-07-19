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高屏二期稻作驚見瘤野螟　高雄農改場籲農友加強防治

▲高雄、屏東二期稻作瘤野螟現蹤 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲高雄、屏東二期稻作瘤野螟現蹤 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

高屏地區二期稻作已陸續完成插秧，近日高雄區農業改良場研究人員於田區巡查時，發現高雄市美濃區、屏東縣潮州鎮及萬丹鄉等地有瘤野螟現蹤，少數田區受害情形明顯，為避免疫情蔓延，高雄農改場籲請農友留意田間情況，即早防範水稻病蟲害。

▲高雄、屏東二期稻作瘤野螟現蹤 。（圖／記者陳崑福翻攝）

瘤野螟又稱縱捲葉蟲，常在二期稻作分蘗期開始陸續出現，幼蟲會啃食葉片，並在二齡後將葉片兩邊綴成縱苞，藏身其中啃食葉肉，僅留白色表皮，若未適時防治，孕穗末期至抽穗期間可能大量發生，族群密度高時幾乎所有葉片受害，造成滿田白葉的現象。

高雄農改場戴順發場長提醒農友，依據今年度田間巡查狀況，瘤野螟於部分田區的危害時期有所提早，因此籲請農友應加強巡查，留意田間狀況並適時防治，另於抽穗期前亦應加強防治，於孕穗期至抽穗期若發現平均每稻欉有1隻幼蟲以上時，應再施藥防治，如19%矽護芬水基乳劑2,000倍或40%撲滅松可濕性粉劑800倍。

氮肥施用過量將增加病蟲害發生機會，籲請農友勿過度偏施氮肥，以降低防治成本。施用藥劑時務必依照推薦方法，並留意安全採收期，農友在病害鑑定與防治上若有任何問題，可多加利用病蟲害診斷服務專線08-7389060洽高雄農改場植物保護研究室。

相關網址：
 農藥資訊服務網 https://pesticide.baphiq.gov.tw/information/Query/Pesticide
 植物保護資訊系統 https://otserv2.tactri.gov.tw/ppm/

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高雄區農改場稻作二期插秧瘤野螟

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