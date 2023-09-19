蘇貞昌新書「護國四年」出爐　談10故事「婚姻平權國誕生」打頭陣

▲行政院長蘇貞昌新書「護國四年」。（圖／讀書共和國網路書店）



記者陶本和／台北報導

前行政院長蘇貞昌19日在臉書發文，發表自己的新書「護國四年：會做事的團隊，盼台灣成為幸福之地」。蘇貞昌指出，「我們要讓年輕人覺得，就算影響選舉，也會堅守價值」、「於是，亞洲第一個婚姻平權國家誕生。」並以一支短影片，濃縮蘇貞昌內閣推動婚姻平權的困難和成果，為新書發售做暖身。

蘇貞昌辦公室幕僚表示，蘇貞昌在卸任行政院長後，一直想用文字來記錄並感謝許多人的幫忙和貢獻，因為任期長達四年，施政涵蓋範圍非常廣，不可能一本書寫完，因此挑選10個具有代表性的主題，來敘述這個行政團隊盡心盡力，守護這個國家的歷程。

幕僚表示，這本新書共有十章，由遠足文化發行、謝其濬採訪寫作，全書300多頁，內容從推動婚姻平權、全國中小學班班有冷氣、屏鵝公路電纜地下化、改造前鎮漁港、向山海致敬，到擋住非洲豬瘟、度過百年大疫、應對百年大旱，以及逆轉四大公投、邁向福利國家等，都是攸關台灣百年久遠的建設或施政。

據了解，蘇貞昌院長在今年一月卸任閣揆後，就想寫一本書來感謝這四年內奉獻心力的人，全書架構大概於今年三月開始發想構築，蘇貞昌的幕僚們則著手整理資料；然後，在讀書共和國郭重興社長與作者謝其濬先生幫忙，以及許多部會首長抽空接受訪談下，讓這本書能夠順利在半年內完成。

蘇貞昌辦公室幕僚表示，目前已規劃於十月初舉辦新書發表會，另外在北部和南部也有簽書會，待規劃完成再公布時間與地點。

「護國四年：會做事的團隊，盼台灣成為幸福之地」一書，目前於各大通路都已經開始接受預購，預計在9月27日後會開始寄送到各通路販售，預購的讀者也可在9月27日後陸續收到新書。