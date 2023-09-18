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過期蛋流向公布！農業部：分布7縣市12倉儲「5170萬顆已全數封存」

▲▼蛋價又傳上漲。（圖／記者謝盛帆攝）

記者楊惠琪／台北報導

進口蛋爭議延燒全台，面對各界質疑進口蛋流向，農業部今（18日）晚終於公布中央畜產會分布在7縣市共13個進口蛋冷鏈倉儲地點，其中有高達12個倉儲均有過期蛋品，農業部也提供各縣市政府轄內的蛋品流向資訊，至於待銷毀5170萬顆也已全數封存於畜產會倉儲，農業部強調不會流入國內市場。

行政院今召開專案會議，由副院長鄭文燦主持，會中指示自明起連續3天展開聯合稽查，要求農業部全力配合食藥署稽查專案進口雞蛋洗選場，並公布進口蛋存放的倉儲地點、蛋品流向與過期蛋處置方式。

依據農業部公布中央畜產會庫存進口雞蛋的冷鏈倉儲所在地，分布於7個縣市共13個倉儲，包含新北市、桃園市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣，有高達12個倉儲均有過蛋品，總計待銷毀過期蛋有5170萬顆。

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▲▼畜產會蛋品庫存數量表。（圖／農業部提供）

▲畜產會蛋品庫存數量表。（圖／農業部提供）※點圖可放大

農業部指出，5170萬顆帶銷毀進口蛋已全數封存於畜產會倉儲，不會流入國內市場。農業部強調所有到期雞蛋均依規定，分倉、分行儲放於各冷鏈物流倉庫，除完整標示「報廢品待銷毀」並依規定整板包膜，另倉儲管理單位也針對廢品儲位同步做出貨系統鎖單控管，沒有流入國內市場的風險。

農業部表示，今也會行文提供各地方政府進口雞蛋流向，資料包含畜產會調度給各縣市洗選場和加工廠的名單、數量與雞蛋來源國，農業部將全力配合衛福部食藥署聯合稽查，也全力配合地方政府衛生單位稽查，以確保過期進口雞蛋不會流入市場或進行加工。

農業部進一步指出，也會針對有效日期、文件紀錄保存、倉儲管理等面向，協助業者建立正確管理概念，並輔導國內雞蛋洗選業者提升對食安法規的認知。

農業部說，3到7月專案進口雞蛋，自3到9月間由中央畜產會調度給洗選業者、加工業者和代工業者，其中洗選業者洗選後會以殼蛋方式上架各通路販售；加工業者則是將進口雞蛋加工成液蛋、水煮蛋、滷蛋等方式販售；其他則是由畜產會請代工業者加工後轉為畜產會的庫存。

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