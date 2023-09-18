鄭文燦：陳吉仲仍有相當大權責　需把問題說清楚

▲行政院副院長鄭文燦。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

雞蛋進口議題持續延燒，昨（17日）有媒體報導農業部長陳吉仲「請辭獲准」，引發行政院前院長蘇貞昌批評「放話」惡劣，而後行政院則證實陳獲慰留，媒體分析，此舉是擔憂波及新系的中央畜產會董事長林聰賢，恐傷害總統參選人賴清德選情。對此，行政院副院長鄭文燦今（18日）受訪說，陳吉仲需要把問題說清楚。

鄭文燦今天上午受訪說，行政院長陳建仁認為目前有關進口雞蛋的說明，陳吉仲還是有相當大的權責，需要把問題說清楚，目前農業部及食藥署啟動了聯合稽查，每一個經銷商，包括洗選中心都是可以稽查的，農業部也把資料準備好，交給各地方政府以及食藥署，確保進口雞蛋的每一個流向。

鄭文燦說明，目前大致上有3個部分：第一個部分是在3月到5月間，主要是做殼蛋，最近有3個廠商也有做殼蛋，另外還有加工業者做加工蛋或液蛋，供其他食品使用，第三部分是庫存。他表示，這3個部分的數量都是可以稽查的，希望能夠透過稽查讓所有的消費者能夠安心。

鄭文燦補充，目前進口雞蛋的檢驗程序，在海關會由農業部防檢局以及衛福部食藥署分別進行防疫檢查與衛生安全的檢查，必須合格才能夠放行，目前市面上的稽查主要是要以安全期限為主。

鄭文燦並指，3月到7月總進口數量大概是1.4萬顆（此處為口誤，應為1.4億顆），大概是台灣6天的雞蛋使用量，庫存大約3千萬顆，大概是1天半的使用量，一方面可以滿足所需，二方面也可以讓蛋價平穩。