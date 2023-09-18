「陳吉仲應該道歉」　黃暐瀚點出進口蛋5缺失

▲農業部長陳吉仲 。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

農業部長陳吉仲身陷進口蛋爭議，被問及是否道歉都未正面回應，17日傍晚5點則傳出請辭消息，最終被行政院長陳建仁慰留。資深媒體人黃暐瀚表示，農業部確實有一連串的疏失，讓民眾恐懼、不安，是政府的失職，陳吉仲要不要辭？民進黨高層要不要給他辭？老百姓一點都不關心，事情沒做好，就是先道歉，陳吉仲，應該向全民道歉。

黃暐瀚說，巴西蛋弄到沒人想吃、沒人要賣，也是不可思議的。就為了「5402萬顆進口蛋全部銷毀」這件事，陳吉仲就應該道歉。

黃暐瀚表示，首先，超思照合約不需代墊款項，跟中央畜產會申請就可以，但他卻佛心地自己拿幾億出來買？這個實在違反民眾一般的生活常識；第二，巴西蛋飄洋過海，六月農委會說可保存三個月，九月農業部卻變成可保存四個月，說法變來變去，以致民眾信心指數降低；第三，因為有食用蠟包膜，所以保存期限會很久？結果洗選蛋商說，有的有臘，有的沒有，品管顯然出問題；第四，特殊從海外購買的蛋，該怎麼標保存期限？農業部為什麼沒有先確認，造成了蛋品上架之後，被質疑，後退貨，又下架，亂成一團；第五，忙了半年，巴西蛋現在在台灣，人人避之唯恐不及，搞到只剩銷毀一途，地方政府希望追蹤來源，避免民眾吃到，農業部主動公布告知國人都來不及，還在哪邊「循正常程序」、「出公文」，到底有沒有搞清楚狀況？

黃暐瀚說，以上都是巴西蛋在台灣不受信任的理由，而最重要的理由，還在於，國人確實這陣子買到比以往更高比例的「不新鮮蛋」甚至「臭蛋」。陳吉仲事情沒做好，就是先道歉。