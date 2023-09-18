▲農業部長陳吉仲。（資料照／記者楊惠琪攝）

記者皮心瑀／台北報導

農業部長陳吉仲因進口蛋爭議引來各方批評，17日傍晚5點傳出請辭消息，最終被行政院長陳建仁慰留。前立委邱毅表示，高層根本沒人敢動陳吉仲，昨天的場景太噁心，但他其實也認為陳吉仲不該走，現在還有3個問題要追，否則一走，真相就無法大白，誰來還台灣人民的公道呢？

針對內閣人事，行政院發言人林子倫說明，陳吉仲確曾因此以口頭向行政院長陳建仁表達歉意，以及願意負起責任，不過，陳建仁認為現階段陳吉仲有責任向各界釋疑，並無媒體報導所謂「請辭獲准」等情事。

而在請辭傳言一出來時，前行政院長蘇貞昌受訪就為陳吉仲抱不平，稱陳吉仲還沒有提出辭職，就有人急著放話，這非常惡劣，「做到流汗，（讓人）嫌到流涎」，為他感到很不捨，希望大家多給他加油。陳吉仲舊識、民進黨立委參選人吳音寧則指出，2018年攻擊自己的那批人，就是現在攻擊陳吉仲的，強調「我們不能向謊言低頭」。

邱毅說，總統蔡英文遠在非洲，還未陳吉仲發聲力挺，為其背書，可見其之得寵，蔡英文既已表態，行政院高層那個敢動陳吉仲？民進黨發聲挺陳吉仲的這個場景太噁心。

邱毅表示，陳吉仲現在的確還不能走，首先，巴西過期臭蛋是誰供應的，那個關鍵的巴西台商是誰？接待過民進黨高官，又趕往巴拉圭見賴清德，到底在談什麼？第二是54 00多萬顆巴西臭蛋要銷毀，4億多民脂民膏，付諸流水，更要命的是流入坊間，誰來負責？最後，超思爭議還有該被追查深究的對象，陳吉仲要走之前要先交待清楚