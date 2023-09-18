日軍侵華「慰安婦」登記在冊剩十人　102歲蔣奶奶於湖南平江離世

▲抗戰時期日軍「慰安婦」制度下的受害者蔣奶奶。（圖／翻攝澎湃新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

抗戰時期日軍「慰安婦」制度受害倖存者蔣奶奶今（18）日上午在湖南平江逝世，享嵩壽102歲。根據上海師範大學慰安婦問題研究中心（下稱，研究中心）數據顯示，蔣奶奶離世後，大陸現登記在冊受「慰安婦」制度迫害倖存者僅剩下10人。

《澎湃新聞》報導，蔣奶奶17歲時跟著姐姐前往汨羅參軍，原本被分配到野戰醫院擔架團，負責照顧和運輸傷兵。當野戰醫院撤走後，蔣奶奶不幸被日軍抓住，遭受日軍性奴役。因不堪日軍折磨，蔣奶奶跳窗出逃，因此摔傷了腳。

據了解，蔣奶奶曾在2017年向當地志願者口述報名參軍和期間被日軍抓捕性欺凌又逃出的經歷。直至2021年5月，蔣奶奶在家人的支持下，向研究中心公開自己的經歷。

經過研究中心實地考察野戰醫院遺址和汨羅市原日軍駐紮地，認證其為二戰時期日軍「慰安婦」制度受害者。幸運的是，蔣奶奶的晚年五代同堂，兒女們也很孝順。直至幾年前，蔣奶奶的一個兒子去世，令她悲痛欲絕，把嗓子給哭啞了，在其餘兒孫的撫慰下才平復過來。

研究中心相關人員曾於11日前往平江探望蔣奶奶，提前送上中秋的祝福，蔣奶奶的女兒還熱情邀請參加10月份老人的壽宴。沒想到，蔣奶奶近日水米不進，於18日上午9時許永遠離開人世。