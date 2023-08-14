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馬英九出席慰安婦紀念日追思會　銘記歷史讓悲劇不再重演

▲國民黨立委參選人姚正玉建議，慰安婦銅像應移往同樣標榜人權的湯德章紀念公園安置，並將該公園更名為「人權紀念公園」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲前總統馬英九先生，14日上午與協會理事長童小芸等人出席「慰安婦紀念日追思會」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

8月14日是國際慰安婦紀念日，台南市慰安婦人權平等促進協會每年舉辦追思活動，長期關心慰安婦議題的前總統馬英九先生，今年也沒有缺席，14日上午與協會理事長童小芸、中央組營部副主任、台南市黨部副主委莊占魁同各界婦女領袖與市議員等代表出席「慰安婦紀念日追思會」。

童小芸表示，因為有大家的支持與參與，讓更多人知道慰安婦經歷過的歷史，讓更多原本不了解的人在認識阿嬤之後，開始思考如何在生活中實踐對慰安婦議題的持續關心，並進而落實反性別暴力

童小芸說，在投入慰安婦阿嬤關懷的歷程中，我們知道，阿嬤們爭的不是實質的利益賠償，而是一份「對生命尊重的尊重」，日本在慰安婦議題上可以和韓國達成和解，向韓國道歉，同意撥出設立基金會補償受害者。但台灣的慰安婦阿嬤呢，至今仍得不到來自日本政府及其領導人一個正式的道歉與賠償，但我們追求歷史正義的決心永遠不會停歇！

▲國民黨立委參選人姚正玉建議，慰安婦銅像應移往同樣標榜人權的湯德章紀念公園安置，並將該公園更名為「人權紀念公園」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

慰安婦阿嬤們的正義之路，絕不會因為阿嬤的離開而停止。慰安婦的歷史不該被遺忘，它們需要銘記，也需要讓新一代的人們來了解，協會透過每年的追思會及其他活動，希望不論在慰安婦、性別與人權相關議題的公眾教育，落實性別平權及尊重人我關係，支持人權與反性別暴力運動。我們會繼續在這條道路上努力，也請一直支持慰安婦阿嬤的您，繼續與我們攜手同

▲國民黨立委參選人姚正玉建議，慰安婦銅像應移往同樣標榜人權的湯德章紀念公園安置，並將該公園更名為「人權紀念公園」。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲國民黨立委參選人姚正玉建議，慰安婦銅像應移往同樣標榜人權的湯德章紀念公園安置，並將該公園更名為「人權紀念公園」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

這是目前台灣唯一的慰安婦銅像，正視慰安婦歷史，不能只靠民間的力量在努力。「慰安婦」承載著歷史、戰爭與性暴力，我們不能只用被害者的角度看待慰安婦，這同時也是人權、女權與性別平等議題。日本與台灣當今執政者不能因關係良好，就忽略慰安婦所受到的不公平待遇，期盼政府能以積極的態度面對，爭取慰安婦阿嬤的正義，讓性別人權教育能向下扎根，讓後代子孫對於慰安婦有更清楚的認知。

▲國民黨立委參選人姚正玉建議，慰安婦銅像應移往同樣標榜人權的湯德章紀念公園安置，並將該公園更名為「人權紀念公園」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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