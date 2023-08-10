二戰中國戰區參謀長史迪威後人訪問重慶　種桂花樹象徵友誼常存

▲重慶史迪威博物館舉辦史迪威將軍生平圖片展。（圖／翻攝新華社）

記者魏有德／綜合報導

二次世界大戰期間擔任駐華美軍司令、中國戰區參謀長的四星上將史迪威（Joseph Warren Stilwell）曾先後在中國生活12年，與重慶結下不解之緣。在史迪威140週年冥誕之際，其外曾孫女蘇珊·科爾和南希·米爾沃德一行人到訪重慶參加相關紀念活動，同時受邀與重慶市委書記袁家軍會面。

▲重慶史迪威博物館內陳列不少二戰後保存下來的史料和文物。（圖／翻攝上游新聞，下同）

《中新網》報導，史迪威將軍在中國期間與朱德同志結下了深厚友情，此後數十年間，兩人的後代保持密切聯繫。8月8日，在「偉大的朋友—史迪威將軍生平圖片展」揭幕前，兩人的後代共同在重慶史迪威博物館種下一棵桂花樹，希望雙方的友情長久延續，中美兩國人民的友誼能萬古長青。

公開資訊顯示，史迪威1883年出生於美國佛羅里達州，畢業於美國西點軍校。在史迪威42年的軍旅生涯中，曾參加過第一次世界大戰和第二次世界大戰，尤其是二戰期間，太平洋戰爭爆發後，史迪威出任同盟國中國戰區參謀長、中緬印戰區美軍司令、中緬印戰區盟軍戰爭委員會美方代表，期間便是居住在重慶。

史迪威作為戰區參謀長和美軍司令，需時常往返重慶、印度和緬甸處理戰區公務，他經常乘坐的C-47專機也被外界稱作「喬大叔的戰車」（史迪威外號喬大叔），在飛機上與同行人員的聊天，也成為了史迪威難得放鬆的時光。

史迪威與蔣介石矛盾日增，在1944年10月收到回國調令，搭飛機離開重慶，直至1946年10月12日，因患胃癌在舊金山逝世。據悉，史迪威在臨終前曾透露，此生以不能與朱德並肩作戰為憾。