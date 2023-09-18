華碩離職員工太想見前女友！用1招「自由穿梭公司」害慘同事

▲前華碩職員張姓男子為想見同公司任職的前女友，向曾姓同事借識別證跟門禁感應，導致2人雙雙被法辦。（示意圖／翻攝Google地圖）

記者黃宥寧／台北報導

太想見妳！原任職華碩總部公司的張姓男子，離職後為想接近同公司任職的前女友，直接跳過訪客換證件程序，直接向曾姓職員借識別證及門禁感應卡潛入公司，由於他不斷穿梭公司2棟大樓太詭異，意外引起安全人員注意，進一步經內部調查才揪出內鬼，張、曾姓男子也被依法送辦，士林地院日前判決出爐。

判決指出，已離職的張男2022年12月22日中午，為想接近同在華碩公司上班的前女友，又不想以訪客身份換證件進入，竟向曾姓同事借識別證後，開始拿著識別門禁卡在立德、立功大樓進進出出，直到同日下午1時46分才離開。

全案因華碩公司察覺有異，經內部調查後才發覺內神通外鬼，並決定報警提告。檢方根據華碩李姓安全人員指述、曾男門禁管制進出紀錄2份及張男進出建築物監視器畫面等依法起訴。

法官認張男為尋找前女友，先後進入華碩公司的2處辦公大樓，反覆侵害公司保安安寧，曾男則是輕忽華碩公司安全規定，其犯罪動機、目的，均無特別可憫，張男在兩處大樓停留的時間，約為1個半小時左右，華碩尚未因此受到現實損失，依無故侵入他人建築物，處張男拘役30日；曾男則依幫助無故侵入他人建築物，處拘役30日，緩刑2年，均可易科罰金。