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華碩首創筆電訂閱制　可年年換新機

▲▼華碩首創筆電訂閱制。圖為4K雙螢幕電競筆電ROG Zephyrus Duo 16頂級遊戲。（圖／華碩提供）

▲華碩首創筆電訂閱制。圖為4K雙螢幕電競筆電ROG Zephyrus Duo 16頂級遊戲。（圖／華碩提供）

記者蕭文康／台北報導

不是只有新手機才有訂閱方案，華碩今宣布推出筆電訂閱方案，實現消費者年年換新機的願望！首波提供ROG Flow Z13、ROG Strix SCAR 18和全球首款4K雙螢幕電競筆電ROG Zephyrus Duo 16，免預繳、免押金且零利率，月付2,999起，即可享有全年頂級電競筆電體驗，同時擁有完美保固服務，意外人損華碩負擔80%維修費用。

華碩指出，筆電訂閱方案程序簡便，僅需透過21st FinTech旗下「分期趣」支付平台申請，通過審核，筆電配送到府，12期輕鬆月付，無其他衍生費用；訂閱期滿完成回收流程，就能再次申請筆電訂閱，每年更新電競戰備，永保頂級遊戲體驗。

21st FinTech表示，訂閱週期為12個月，消費者僅要支付少少的月付款，即可享有無卡分期付款、專屬裝置保障，並承諾隔年將快速安排換新機及回收舊機的整合服務，讓消費者省錢、省事、輕鬆換機無負擔。

1年訂閱期滿後可依需求決定：「再訂閱／舊機回收」、「再訂閱／舊機買斷」、「舊機延長訂閱／1年後舊機免回收」、「結束訂閱／舊機回收」或「結束訂閱／舊機買斷」共5種0利率0手續費方案。
 

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