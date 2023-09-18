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時代力量點名：林聰賢周五應來立院備詢　別神隱裝路人

▲▼時代力量發言人林易瑩。（圖／時代力量提供）

▲時代力量發言人林易瑩。（圖／時代力量提供）

記者呂晏慈／台北報導

進口雞蛋議題延燒，農業部長陳吉仲昨（17日）請辭被慰留。對此，時代力量發言人林易瑩今（18日）表示，無論陳吉仲是否將辭職下台，進口蛋爭議都不能就此不了了之，行政院本周五將在立法院提出農業部辦理專案進口雞蛋相關報告並備質詢，進口蛋專案執行單位中央畜產會的董事長林聰賢，應同樣有責任至立法院接受備詢，別再神隱裝路人。

林易瑩指出，時代力量立法院黨團9月11日就已經正式發文，要求農業部清楚說明進口蛋流向，至今未獲得任何回覆，過程中，陳吉仲持續神隱，上周六才終於出面召開記者會回應，卻未能釐清事件爭點，會中更坦承進口蛋品有5千萬顆耗損、過期，引發社會譁然。

林易瑩強調，進口蛋專案中，主責協調國內外採購雞蛋、驗收、借貸款項及核配雞蛋的就是中央畜產會，如今社會連番質疑未被釐清，卻未見畜產會主動對外說明，因此，時代力量再度發函建請立法院長游錫堃，建議邀請畜產會董事長林聰賢，列席專案進口雞蛋專案報告並接受備詢。

林易瑩質疑，台農因標示問題被重罰，董事長忍不住坦承「農業部要我扛」，如今農業部也傳出部長有辭意，難道農業部自己其實也是被推出來扛責，藏鏡人其實另有其人，從頭到尾主導進口蛋專案的畜產會應出來講清楚。

林易瑩表示，進口蛋爭議連環爆，從補助費用、進口時間、進口蛋的流向，最後升級成食安問題，造成人心惶惶，然而，農業部及畜產會處理過程不僅荒腔走板，更把相關責任通通往外推，分別把食安問題推給衛福部，標示爭議推給台農公司，卸責說法一變再變，農產品產銷調節機制失靈，造成基本民生物資短缺或品質低劣，相關部會責無旁貸，呼籲陳吉仲，辭職不是卸責的萬靈丹，逃避不僅可恥而且沒用，坦誠面對才是正道。

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