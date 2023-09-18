駁「派系鬥爭」　民進黨團：陳吉仲勇於承擔一定直球對決

▲民進黨立法院黨團幹事長劉世芳。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

雞蛋進口議題持續延燒，昨（17日）有媒體報導農業部長陳吉仲「請辭獲准」，引發行政院前院長蘇貞昌批評「放話」惡劣，而後行政院則證實陳獲慰留。對此，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳今（18日）受訪強調，希望包括中央畜產會在內的各部會必須回應社會疑慮，且陳吉仲勇於承擔，一定會直球對決，「我們並沒有聽到任何派系鬥爭」。

劉世芳今天上午在黨團記者會表示，黨團的立場非常清楚，從國外進口雞蛋以因應缺蛋問題的政策沒有錯誤，引進進口蛋到台灣後，對本土蛋農的利益、消費者食安的保障，都達到相當程度，不過，若在執行面上有若干疑慮，相關部會必須向國人交代清楚執行面上的缺失。

民進黨立委洪申翰補充，了解陳吉仲的朋友都知道，他是一個勇於承擔、負責任的部長，一點都不需要懷疑，而進口雞蛋專案經過幾個月施行，已經讓當時的市場亂象、價格哄抬、黑市囤蛋有所平息，顯示這是一個有效緩解當時問題的專案，也是一個有成效的專案，不是一個無效的專案。

洪申翰提醒，陳吉仲被慰留後還是必須負起責任，面對不實的質疑和扭曲，該澄清的必須大力、有效地澄清，面對可以再做修正改正的地方，還是該改正。他說，現在最該做的事情是好好檢討，媒體及有心人士也不該把進口蛋污名化，因為很多國家面對雞蛋供銷失衡，都是用進口蛋的方式來平衡國內產銷問題。