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進口蛋爭議！鍾小平、徐巧芯告陳吉仲瀆職　「秦語喬出來面對」

記者劉昌松、陳韻如、劉人豪／台北報導

進口蛋爭議延燒，農業部坦承庫存雞蛋陸續出現到期蛋品，總計進口逾1.4億顆雞蛋，有高達近4成、5402萬顆進口蛋待銷毀，而農業部長陳吉仲17日傍晚5點傳出請辭消息，被行政院長陳建仁慰留。對此，議員鍾小平、徐巧芯今（18）日到北檢按鈴控告陳吉仲瀆職，並要超思負責人秦語喬出面說明。

▲▼ 鍾小平、許巧芯赴北檢告發陳吉仲瀆職，媒體聯訪 。（圖／記者黃哲民攝）

▲鍾小平、徐巧芯赴北檢告發陳吉仲瀆職。（圖／記者黃哲民攝）

鍾小平指出，「今天最主要是告陳吉仲瀆職，因為銷毀的5千萬顆蛋要花2億，即將要銷毀的5千萬顆蛋也要，4、5億的公帑就這樣踐踏掉，所以我們要告他瀆職。另外我們要買蛋，結果我們都買不到，我們要鏟姦除惡，要對付陳吉仲這樣的瀆職的爛官、蔡英文的政治走狗，最重要的是陳吉仲請辭陳建仁不敢批」，「我們要求陳建仁立刻准辭，要求陳吉仲立刻走人，剩下調查彈劾等等罪刑，請地檢署趕快開庭。」

徐巧芯表示，陳吉仲應該立刻下台並且撤告，「因為我說政府像是在謀財害命，他當時意氣風發對我提告， 現在發現巴西蛋跟台灣蛋混充還過期，這是嚴重時安問題，又直接把這些蛋毀損，根本是浪費人民的錢，整體說農業部有疏失，否則為何陳吉仲要口頭請辭後來才被慰留，危害害人民食安，竟然還繼續當官，背景有多硬我們都知道。」

▲農業部部長陳吉仲出席「農業部揭牌儀式暨部長布達典禮」。（圖／記者林敬旻攝）

▲農業部長陳吉仲。（資料照／記者林敬旻攝）

徐巧芯指出，民進黨慰留陳吉仲，等於整個民進黨，包含總統候選人賴清德，都是農業部的共犯，藍綠白最大的共識竟然變成讓陳吉仲繼續擔任農業部長，真的是最諷刺的黑色幽默。徐巧芯說，難道蘇貞昌才是真正的行政院長，因為新聞說陳吉仲請辭成功要走人，結果第一個跳出來反駁的竟然是卸任的蘇貞昌，而不是真正的行政院長陳建仁，「請問陳建仁現在是魁儡嗎，請問蘇貞昌是太上皇，是地下行政院長嗎，民進黨派系政治讓大家覺得太可怕了。」

徐巧芯說，當時她到北檢告發的對象，包含陳吉仲、畜產會董事長林聰賢、秦語喬，而林聰賢的派系是新潮流，所以整件事情跟賴清德的新潮流脫不了關係，「畜產會會不會也是背後黑手，而新潮流也是壞蛋產業鏈的其中一員呢，民進黨要搞政治分贓請去旁邊搞，不要危害到民眾的食品安全。」

徐巧芯表示，秦語喬也應該要出面了吧，到現在還沒看過她廬山真面目，也沒聽她出面說明整件事情，目前35%雞蛋要銷毀，多數是巴西蛋，而巴西蛋多數是由超思進口，難道負責人不用出面嗎？

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