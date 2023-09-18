陳吉仲被放話請辭全因派系？　民進黨：就事論事別只談政治

▲農業部長陳吉仲。（資料照／記者楊惠琪攝）

記者呂晏慈／台北報導

雞蛋進口議題持續延燒，昨（17日）有媒體報導農業部長陳吉仲「請辭獲准」，引發行政院前院長蘇貞昌批評「放話」惡劣，而後行政院則證實陳獲慰留，媒體分析，此舉是擔憂波及新系的中央畜產會董事長林聰賢，恐傷害總統參選人賴清德選情。對此，民進黨新聞部主任張志豪今（18日）呼籲，希望就事論事，不要只談政治。

張志豪今天上午答覆媒體提問說，農業部與行政院在前期都已經有相當完整的說明跟澄清，希望就事論事，不要只談政治。