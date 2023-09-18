回家路上被尾隨騷擾　17歲少女遭3男「硬扯下車」當場被輾斃

▲少女被騷擾男子扯下車，當場死亡。（圖／翻攝自推特）

記者李振慧／綜合報導

印度北方邦一名17歲少女搭乘朋友的車回家時，路上遭3名騎著腳踏車的男子一路尾隨騷擾，3男還從後方拉扯她的披肩，導致她被扯下車後遭剛好經過的機車輾過，當場身亡。

事件15日發生在北方邦安倍德卡爾那加爾縣(Ambedkar Nagar)，路上監視器拍到，17歲少女南西(Nancy Patel)放學回家時遭3名男子騷擾，其中2名男子想搶走她身上的披肩，導致她失去平衡、摔倒在地上，隨即被另外一輛車撞上，頭部重傷、下巴骨折身亡。

死者父親對外表示，「我的女兒放學正在回家路上，有2、3名年輕男子搶走她的披肩，還打了她一巴掌，導致她摔下車，在這件事情發生前，女兒就有和我說過，她常遭到幾名男孩的騷擾」，責怪因為警方沒有任何作為，才會害死女兒。

警方後來逮捕3名涉案男子，分別是費薩爾(Faisal)、沙赫巴茲(Shahbaz)和阿爾巴茲 (Arbaaz)，安倍德卡爾那加爾警長辛哈(Ajit Sinha)表示，3男被警方送去醫院體檢時，途中跳車試圖逃走，其中一男還搶走警察的槍並且開槍，使得2男腿部中彈、1男腿部骨折，3人目前都在醫院接受治療。