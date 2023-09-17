警衛突問：昨天直播到幾點　正妹急搬家！求償30萬吞敗

▲台北廖姓直播主控訴邱姓警衛搭訕，讓她不堪其擾，向警衛和保全公司提告。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名廖姓直播主控訴住家社區警衛騷擾，兩人明明素不相識，警衛不僅隨意刺探她隱私，還自行親暱喊她「小豬，睡到現在喔？」，追問她「妳昨天直播到幾點？」，讓她感到相當不舒服，決定提早跟房東解約搬家，並對邱男和保全公司提告。台北地院審理，因證據不足，判廖女敗訴。

廖女主張，去年1月在住處大門拿外送餐點時，遭門口邱姓警衛搭訕問「怎麼都買一個人的飯，沒有買朋友的？」，隔月情人節去管理室拿包裹，邱男又問「是不是粉絲送妳的包裹啊？」而後她姊姊來訪，在管理室撥她電話，警衛竟在一旁大聲插話喊「小豬怎麼睡這麼晚啊，叫小豬不要再睡了」，並於當日晚間她下樓拿外送餐點時，再度搭訕說「小豬，睡到現在喔？」，讓她感覺很不舒服。

廖女表示，隔日她出門買早餐，經過社區大廳時，邱男又問她稱「妳昨天直播到幾點？」，她不悅問他「你說什麼，你怎麼知道？」，邱男回稱「又不是沒看過」。廖女覺得她1人獨居，和邱姓警衛素不相識，邱男卻在半年內4度騷擾，讓她備感壓力而提早解約搬家。她不滿向保全公司申訴後，保全公司拒絕賠償，將邱男和保全公司一起告上法院，求償30萬元。

保全公司在審理時表示，廖女報案後，警方移請公司調查，經評議認定邱男性騷擾不成立，但違反「向業主攀談聊天或詢問業主隱私者」等工作規則，因而對邱男核記1大過1小過，並處懲罰性違約金4000元，已盡注意義務，所以不應再賠償。邱男則說，他除了問廖女「你有玩直播嗎？」，其他只有單純打招呼。

法官認為，即便保全公司依公司規則懲處邱男，但從公司的性騷擾申訴處理委員會的會議紀錄看來，無法確認邱男和廖女間有過那些對話，也無其他證據顯示邱男故意以言語或行為刺探、騷擾而侵害廖女隱私權、居住安寧之情事，判廖女敗訴。全案還可上訴。