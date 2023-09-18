前方卡車快撞上來　6歲女童尖叫阻止仍目睹「9歲哥哥被撞死」





▲男童騎單車被撞身亡。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

美國德州近來發生一起令人心碎的車禍事件，6歲女童薩凡娜(Savannah Dennis)正要與哥哥們一起騎車時，目睹一輛車子快速衝向人在單車上的9歲哥哥班傑明(Benjamin)，雖然她拼命尖叫希望能讓車子停車，仍目睹慘案發生在眼前。

事件11日晚間7時30分左右發生在德州聖萊昂(San Leon)，從監視器畫面可看到，薩凡娜當時正準備與哥哥班傑明，與另外一名成年男子一起騎腳踏車，然而班傑明騎著自行車在22街時，被一輛突然衝進街上的卡車撞上。

A San Leon family is pleading for changes after losing a son who was hit while riding his bike. https://t.co/TjRd3RsoQd — ABC13 Houston (@abc13houston) September 16, 2023

年幼的薩凡娜表示，「我當時就在路邊，所以我跑到街上拼命大喊丹尼斯的名字，後來把他從卡車後面拖走，這樣就不會再有卡車撞到他了」。事發當時，母親莎拉(Sarah Touchet)正在家中做飯，當她得知兒子出車禍時立即跑出去幫忙，「我當下只能不停祈禱，希望老天爺不要帶走他」。

重傷的班傑明送醫後，於14日被醫生宣告腦死，所以最後撤除了維生系統，器官將被捐贈。司機在事故發生後有留在現場，不過他表示自己事發時完全沒有看到男童。

家屬調閱監視器畫面則指出，司機轉彎前車子完全沒有停下來，由於這已經是事發路口近來所發生的第三起車禍，他們希望當局能在路口加裝紅綠燈，以避免類似事件再發生。