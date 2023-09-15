以為只是小感冒　14歲男突然無法呼吸送醫「手腳全被截肢」

▲少年出現流感症狀後，病情突然急速惡化。（圖／翻攝自GoFundMe網站）

記者李振慧／綜合報導

美國田納西州14歲少年馬蒂亞斯(Mathias Uribe)出現疑似流感的症狀後，病情突然惡化，爸媽緊急將他送醫發現感染肺炎與鏈球菌中毒性休克症候群（STSS），最後為了拯救他的性命，不得不將所有手腳截肢。

擅長彈奏鋼琴的馬蒂亞斯原本以為只是感染小感冒，然而症狀後來卻變得嚴重、幾乎無法呼吸，於6月30日被緊急送醫，醫生診斷他患有中毒性休克綜合症，是一種因為A型鏈球菌感染，導致細菌擴散至器官並造成衰竭的情況。

馬蒂亞斯的父母表示，兒子因為肺部衰竭需要戴上呼吸器，還出現心臟驟停，使用葉克膜後雖然心肺功能獲得改善，但是血液因為無法正常供給至四肢，手腳皮膚開始潰爛、組織壞死，最後為了保住兒子的性命不得不同意截肢。

馬蒂亞斯的主治醫生博伊爾(Katie Boyle)表示，發生在馬蒂亞斯身上的情況十分罕見，「當人們感染流感時，確實有可能導致更嚴重的細菌感染，但即使如此，大多數孩子的情況也不會像馬蒂亞斯這樣嚴重」，呼籲家長可以讓孩子們施打流感疫苗，以避免類似情況。

父母表示，兒子除了擅長彈琴，也很喜歡跑步和打球，他們雖然仍期待未來有天兒子還是能夠從事這些活動，不過現在最慶幸的就是人活了下來。馬諦亞斯雖然已接受10次以上手術，但是未來仍有更多手術要進行，家人已在GoFundMe上為他舉辦募款。