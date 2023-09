19歲嫩妹小腹超平坦 　下體突然噴水「滑出嬰兒腳」才發現懷孕

▲女子懷孕期間身材完全沒變化。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國艾塞克斯郡19歲女子懷特(Faye White)一直沒發現自己懷孕,直到今年5月時腹部突然劇痛,她看到下體滑出「嬰兒的腳」,才發現自己懷孕,幸好最後仍順利生出一名女嬰。

居住在艾塞克斯郡布雷恩垂區(Braintree)的懷特今年5月6日生下女兒貝倫斯(Luna-Grace Behrens),然而事前卻完全沒發現自己懷孕,身為三寶媽的她表示,懷孕期間小腹一直很平坦,生理期也十分正常,在孩子出生前曾做過6次懷孕檢測,結果都是陰性。

I didn’t know I was pregnant until I saw a foot sticking out of me https://t.co/R17iI98oMe pic.twitter.com/HCiF7P8fhA