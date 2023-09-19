還支持郭董？徐旭東避敏感問題　「希望他在另外『行業』也很成功」

記者任以芳／武漢報導

第十七屆湖北武漢台灣周今（19）日在武漢舉行，本屆活動搭配桃園-武漢恢復直航，吸引900多位兩岸人士參與。談到台灣最熱選舉話題，遠東集團董事長徐旭東曾說「某種角度」可能投郭台銘。當被問及是否保留一樣選項？徐旭東沒有正面回應，只說，「希望他（指郭）在企業很成功，希望在另一個『行業』也很成功」，並且連兩次強調，刺激經濟最重要。

本屆大會今在武漢舉行，正好昨18日桃園飛武漢等待三年終於恢復直航，上百名台灣政商界嘉賓一起搭乘首班機參加武漢台灣周。其中包括，國民黨副主席連勝文、商總理事長許舒博、台灣工商建研會監事長王伯綸、遠東集團董事長徐旭東等人。

今年7月份，徐旭東在台北被記者追問，「是否支持郭台銘參選？」當時他回應，「在某個角度上來講，我當然會投他。」時隔一個多月，郭台銘副手也出爐，記者再次詢問，「還會保留郭台銘選項？或考慮其他組合？支持意向如何？」

徐旭東先沈默一下，接著說，「都是非常敏感問題，好幾位都在選，要我表態哪一位，好像是比較困難一點。」

▲徐旭東只說希望郭台名在另外「行業」也很成功，這次迴避表態是否支持。（圖／記者任以芳攝）

《東森新媒體ETtoday》記者追問，「明年大選關乎兩岸和台灣走向，以這個角度來看目前選舉形式？」徐旭東則回應，自由民主好的一面就是勁道很足，另一方面，有時候感覺勁道太多了。」

徐旭東話鋒一轉，笑著說，「我們也不曉得什麼選舉，總而言之祝大家努力，大家向前走。」語畢，又連續兩次強調，「最重要還是要刺激經濟。」

徐旭東也表示，樂觀角度看，他（指郭）在企業上很成功，希望在另外「行業」也很成功，現在選舉每天有新的新聞，這是民主的一部分。至於對於郭台銘副手賴佩霞沒有太多認識，刻意低調迴避「是否支持郭台銘」的回應。

另外，大陸可能通過對台貿易壁壘調查，可能研擬停止或暫停部分ECFA對台讓利項目？徐旭東認為，要保持兩種精神來看這件事，一是樂觀稍許悲一點，目前還是希望情況樂觀，大家要盡量努力，畢竟考慮區域性發展也要看類別品項，因為大陸市場還是很廣闊。

▲ 遠東集團董事長徐旭東出席第十七屆武漢台灣周。（圖／記者任以芳攝）