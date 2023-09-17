工程師網戀「投資美女」痛失70萬　找谷歌大神求助慘遭2次詐騙

▲圖為刑事局外觀。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

網路世界充斥各種資訊，社群交友平台更是民眾日常生活中的不可或缺部分。然而，刑事局指出，近來有民眾遭遇詐騙時，尋求「谷歌大神」協助卻慘遭二次詐騙的離譜案例。

警方指出，任職科技業工程師的王男，因工作繁忙透過交友軟體結識異性。今年4月下旬，他結識了一位號稱「擅長投資」的美女小婷，王男逐漸信任小婷後聽從她的建議，上網投資虛擬貨幣，並使用對方推薦「First Coin APP」（為詐團偽冒的交易 APP）。

短短1個月王男匯入超過70萬元新台幣，滿心期許能獲得高報酬，他今年7月初要求出金時，竟遭網戀對象小婷刪除帳號，王男心有不甘，透過Google搜尋認識另名網友小吳，聽聞小吳成功追回被詐騙的款項，他又向小吳詢問如何救回存款。

小吳建議王男聯繫幫他追回匯款的網路金融公司，王姓工程師向該公司提供被詐騙交易證據及自己身分證資料。該公司在短短4個小時內，聲稱追蹤到贓款流向，謊稱王男70萬被洗錢後轉移到香港，然後再轉移到馬來西亞。該公司聲稱在這兩個地方都有合作機關，保證可取回被詐騙的款項。

但該公司要求王男先支付10萬元的攔截作業費用，並須在事後支付3萬傭金。他們警告王男如果超過48小時不支付攔截費用，可能無法取回贓款。王男禁不起對方洗腦，貿然與對方簽署線上委託協議書，對方還承諾，7天內未返還款項將賠償3倍資金。

但事實上王姓被害人僅是病急亂投醫，在網路上求助卻遇到另外一夥詐團，王男最後才發現對方通知他入帳失敗，該公司還反控他持續向詐團提供資訊，導致資金無法成功取還。王男這才警覺受騙，但已遭詐團網路投資、追回贓款連剝兩層皮。

刑事局呼籲民眾，遭受詐騙應該儘快報警求助，對於聲稱可以取回款項的民間公司服務「百分百一定是詐騙」，民眾可撥打165或110進行查證，避免再次成為詐騙的受害者。

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